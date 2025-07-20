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Досье
20 июля 2025, 06:28 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

20 июля 2025, 06:28 |
41
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 20 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Юнион Сен-Жилуаз – Брюгге

Ggbet 2.67 – 3.13 – 2.77

22:00 Лейрия – Фенербахче

Ggbet 6.55 – 3.86 – 1.45

ТЕННИС

17:00 Надежда Киченок / Макото Ниномия – Анна Бондар / Аранча Рус

Ggbet 1.64 – 2.19

КИБЕРСПОРТ

14:00 Weibo Gaming – TOP Esports

Ggbet 2.72 – 1.44

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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