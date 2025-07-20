СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В воскресенье, 20 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
19:30 Юнион Сен-Жилуаз – Брюгге
22:00 Лейрия – Фенербахче
ТЕННИС
17:00 Надежда Киченок / Макото Ниномия – Анна Бондар / Аранча Рус
КИБЕРСПОРТ
14:00 Weibo Gaming – TOP Esports
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