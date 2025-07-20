СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 20 июля

В воскресенье, 20 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

19:30 Юнион Сен-Жилуаз – Брюгге

2.67 – 3.13 – 2.77

22:00 Лейрия – Фенербахче

6.55 – 3.86 – 1.45

ТЕННИС

17:00 Надежда Киченок / Макото Ниномия – Анна Бондар / Аранча Рус

1.64 – 2.19

КИБЕРСПОРТ

14:00 Weibo Gaming – TOP Esports

2.72 – 1.44

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