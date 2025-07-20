Неймар бессилен. Сантос разгромно уступил Мирасолу
Звездный бразилец ни разу не пробил в створ ворот
В ночь на 20 июля состоялся матч 15-го тура бразильской Серии А, в котором встречались «Мирасол» и «Сантос».
Звездный бразилец Неймар вышел в стартовом составе «Сантоса», но, как оказалось впоследствии, это команде не помогло.
В первом тайме гости пытались сдерживать соперника, и это им удавалось. На перерыв команды ушли с нулями на табло.
После перерыва уже футболистов «Мирасола» было не остановить. На 69-й минуте Чико открыл счет, а на 73-й Рейналду удвоил преимущество.
Точку в матче поставил Кристиан Ренату, который забил на 90+2-й.
У «Сантоса» в этой игре не было шансов даже забить гол. Команда за весь матч не нанесла ни одного удара в створ ворот.
Бразилия. Серия А. 15-й тур
Мирасол – Сантос – 3:0
Голы: Чико, 69, Рейналду, 73, Кристиан Ренато, 90+2
Удаление: Жуан Виктор (Мирасол), 90+6
Гол Чико. 1:0
🇧🇷 Mirassol 1️⃣ 🆚 0️⃣ Santos 🇧🇷— Cruzou é Gol (@cruzouegol1) July 19, 2025
⚽️ Chico da Costa
BRASILEIRÃO SÉRIE A 🇧🇷
RODADA 14 | #MIRxSAN
pic.twitter.com/UiuDqETfDe
Гол Рейналду. 2:0
🇧🇷 Mirassol 2️⃣ 🆚 0️⃣ Santos 🇧🇷— Cruzou é Gol (@cruzouegol1) July 19, 2025
⚽️ Reinaldo
🎯 Carlos Eduardo
BRASILEIRÃO SÉRIE A 🇧🇷
RODADA 14 | #MIRxSAN
pic.twitter.com/mOt16gLPeV
Гол Кристиана Ренато. 3:0
🇧🇷 Mirassol 3️⃣ 🆚 0️⃣ Santos 🇧🇷— Cruzou é Gol (@cruzouegol1) July 19, 2025
⚽️ Cristian Renato
BRASILEIRÃO SÉRIE A 🇧🇷
RODADA 14 | #MIRxSAN
pic.twitter.com/kvktHzvXuL
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