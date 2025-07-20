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  4. Неймар бессилен. Сантос разгромно уступил Мирасолу
Бразилия
20 июля 2025, 03:33 |
53
0

Неймар бессилен. Сантос разгромно уступил Мирасолу

Звездный бразилец ни разу не пробил в створ ворот

20 июля 2025, 03:33 |
53
0
Неймар бессилен. Сантос разгромно уступил Мирасолу
Getty Images/Global Images Ukraine

В ночь на 20 июля состоялся матч 15-го тура бразильской Серии А, в котором встречались «Мирасол» и «Сантос».

Звездный бразилец Неймар вышел в стартовом составе «Сантоса», но, как оказалось впоследствии, это команде не помогло.

В первом тайме гости пытались сдерживать соперника, и это им удавалось. На перерыв команды ушли с нулями на табло.

После перерыва уже футболистов «Мирасола» было не остановить. На 69-й минуте Чико открыл счет, а на 73-й Рейналду удвоил преимущество.

Точку в матче поставил Кристиан Ренату, который забил на 90+2-й.

У «Сантоса» в этой игре не было шансов даже забить гол. Команда за весь матч не нанесла ни одного удара в створ ворот.

Бразилия. Серия А. 15-й тур

Мирасол – Сантос – 3:0

Голы: Чико, 69, Рейналду, 73, Кристиан Ренато, 90+2

Удаление: Жуан Виктор (Мирасол), 90+6

Гол Чико. 1:0

Гол Рейналду. 2:0

Гол Кристиана Ренато. 3:0

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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