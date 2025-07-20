Неймар бессилен. Сантос разгромно уступил Мирасолу

В ночь на 20 июля состоялся матч 15-го тура бразильской Серии А, в котором встречались «Мирасол» и «Сантос».

Звездный бразилец Неймар вышел в стартовом составе «Сантоса», но, как оказалось впоследствии, это команде не помогло.

В первом тайме гости пытались сдерживать соперника, и это им удавалось. На перерыв команды ушли с нулями на табло.

После перерыва уже футболистов «Мирасола» было не остановить. На 69-й минуте Чико открыл счет, а на 73-й Рейналду удвоил преимущество.

Точку в матче поставил Кристиан Ренату, который забил на 90+2-й.

У «Сантоса» в этой игре не было шансов даже забить гол. Команда за весь матч не нанесла ни одного удара в створ ворот.

Бразилия. Серия А. 15-й тур

Мирасол – Сантос – 3:0

Голы: Чико, 69, Рейналду, 73, Кристиан Ренато, 90+2

Удаление: Жуан Виктор (Мирасол), 90+6

Гол Чико. 1:0

🇧🇷 Mirassol 1️⃣ 🆚 0️⃣ Santos 🇧🇷

⚽️ Chico da Costa



BRASILEIRÃO SÉRIE A 🇧🇷

RODADA 14 | #MIRxSAN

pic.twitter.com/UiuDqETfDe — Cruzou é Gol (@cruzouegol1) July 19, 2025

Гол Рейналду. 2:0

🇧🇷 Mirassol 2️⃣ 🆚 0️⃣ Santos 🇧🇷

⚽️ Reinaldo

🎯 Carlos Eduardo



BRASILEIRÃO SÉRIE A 🇧🇷

RODADA 14 | #MIRxSAN

pic.twitter.com/mOt16gLPeV — Cruzou é Gol (@cruzouegol1) July 19, 2025

Гол Кристиана Ренато. 3:0