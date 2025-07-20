Фабио – первый игрок в истории, который провел 1000 матчей в высших лигах

44-летний голкипер «Флуминенсе» Фабио стал первым игроком в истории футбола, который достиг отметки в 1000 матчей в высших чемпионатах.

18 июля состоялся поединок бразильской Серии А между командами «Флуминенсе» и «Крузейру». Встреча завершилась победой хозяев со счетом 2:0.

Большинство своих матчей Фабио провел именно в Серии А (713). Еще 297 поединков он сыграл в высших дивизионах региональных чемпионатов (Кариока – 77, Минейро – 210).

Без учета Фабио, ни один футболист в истории не имеет даже 900 поединков в высших лигах.