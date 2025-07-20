Анхель Ди Мария продолжил свою серию реализованных пенальти
Очередной жертвой аргентинца стал Ланус
Во втором туре чемпионата Аргентины «Росарио Сентраль» на выезде победил «Ланус» со счетом 1:0.
Единственный и победный гол в матче забил Анхель Ди Мария. Сделал он это обычным для себя образом - реализовав пенальти.
Аргентинец реализовал последние свои 13 одиннадцатиметровых ударов.
Серия реализованных пенальти Анхелем Ди Марией
- Арока
- Атлетико
- Порту
- Арока
- Насьонал
- Каса Пия
- Жил Висенте
- Бока Хуниорс
- Окленд Сити
- Окленд Сити
- Челси
- Годой Крус
- Ланус
В двух первых турах чемпионата Аргентины Анхель Ди Мария забил 2 гола, что позволило ему возглавить бомбардирскую гонку.
🇦🇷🔥 Ángel Di María convirtió los últimos 12 PENALES que ejecutó:— dataref (@dataref_ar) July 19, 2025
✅ GOL ante Arouca.
✅ GOL ante Atlético Madrid.
✅ GOL ante Porto.
✅ GOL ante Arouca.
✅ GOL ante CD Nacional.
✅ GOL ante Casa Pía AC.
✅ GOL ante Gil Vicente.
✅ GOL ante Boca Juniors.
✅ GOL ante Auckland… pic.twitter.com/WVA6AQ0r8L
🇦🇷📊 Ángel Di María es el MÁXIMO GOLEADOR (2) del Torneo Clausura 2025.— JS (@juegosimple__) July 19, 2025
⚽️ vs. Godoy Cruz.
⚽️ vs. Lanús. pic.twitter.com/she1Or6Ie7
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