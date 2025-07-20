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Аргентина
20 июля 2025, 01:59 | Обновлено 20 июля 2025, 02:00
142
0

Анхель Ди Мария продолжил свою серию реализованных пенальти

Очередной жертвой аргентинца стал Ланус

20 июля 2025, 01:59 | Обновлено 20 июля 2025, 02:00
142
0
Анхель Ди Мария продолжил свою серию реализованных пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Во втором туре чемпионата Аргентины «Росарио Сентраль» на выезде победил «Ланус» со счетом 1:0.

Единственный и победный гол в матче забил Анхель Ди Мария. Сделал он это обычным для себя образом - реализовав пенальти.

Аргентинец реализовал последние свои 13 одиннадцатиметровых ударов.

Серия реализованных пенальти Анхелем Ди Марией

  1. Арока
  2. Атлетико
  3. Порту
  4. Арока
  5. Насьонал
  6. Каса Пия
  7. Жил Висенте
  8. Бока Хуниорс
  9. Окленд Сити
  10. Окленд Сити
  11. Челси
  12. Годой Крус
  13. Ланус

В двух первых турах чемпионата Аргентины Анхель Ди Мария забил 2 гола, что позволило ему возглавить бомбардирскую гонку.

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Анхель Ди Мария статистика чемпионат Аргентины по футболу Росарио Сентраль Ланус
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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