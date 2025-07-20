Анхель Ди Мария продолжил свою серию реализованных пенальти

Во втором туре чемпионата Аргентины «Росарио Сентраль» на выезде победил «Ланус» со счетом 1:0.

Единственный и победный гол в матче забил Анхель Ди Мария. Сделал он это обычным для себя образом - реализовав пенальти.

Аргентинец реализовал последние свои 13 одиннадцатиметровых ударов.

Серия реализованных пенальти Анхелем Ди Марией

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В двух первых турах чемпионата Аргентины Анхель Ди Мария забил 2 гола, что позволило ему возглавить бомбардирскую гонку.

🇦🇷🔥 Ángel Di María convirtió los últimos 12 PENALES que ejecutó:



✅ GOL ante Arouca.

✅ GOL ante Atlético Madrid.

✅ GOL ante Porto.

✅ GOL ante Arouca.

✅ GOL ante CD Nacional.

✅ GOL ante Casa Pía AC.

✅ GOL ante Gil Vicente.

✅ GOL ante Boca Juniors.

✅ GOL ante Auckland… pic.twitter.com/WVA6AQ0r8L — dataref (@dataref_ar) July 19, 2025