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Италия
20 июля 2025, 02:05 |
151
0

Де Брюйне определился с игровым номером в Наполи

Бельгийский легионер будет играть под 11-м номером

20 июля 2025, 02:05 |
151
0
Де Брюйне определился с игровым номером в Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine

34-летний бельгийский полузащитник «Наполи» Кевин де Брюйне определился с номером, под которым будет играть в новом клубе.

Де Брюйне получил 11-й номер.

Итальянские СМИ сообщили, что Кевин хотел взять 10-й номер, но он в «Наполи» навечно закреплен за легендарным Диего Марадоной.

Де Брюйне присоединился к «Наполи» на правах свободного агента летом 2025 года. До перехода он 10 сезонов отыграл за «Манчестер Сити».

Бельгийский полузащитник еще ни в одном клубе своей карьеры не играл под 11-м номером.

В «Манчестер Сити» он играл под 17-м. Также де Брюйне выступал под 14-м номером за бельгийский «Генк» и немецкий «Вольфсбург». В «Челси» игрок играл под 15-м номером, а в «Вердере» – под 6-м.

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Кевин Де Брюйне Наполи чемпионат Италии по футболу Серия A игровой номер
Александр Сильченко Источник: ФК Наполи
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