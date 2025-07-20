Де Брюйне определился с игровым номером в Наполи

34-летний бельгийский полузащитник «Наполи» Кевин де Брюйне определился с номером, под которым будет играть в новом клубе.

Де Брюйне получил 11-й номер.

Итальянские СМИ сообщили, что Кевин хотел взять 10-й номер, но он в «Наполи» навечно закреплен за легендарным Диего Марадоной.

Де Брюйне присоединился к «Наполи» на правах свободного агента летом 2025 года. До перехода он 10 сезонов отыграл за «Манчестер Сити».

Бельгийский полузащитник еще ни в одном клубе своей карьеры не играл под 11-м номером.

В «Манчестер Сити» он играл под 17-м. Также де Брюйне выступал под 14-м номером за бельгийский «Генк» и немецкий «Вольфсбург». В «Челси» игрок играл под 15-м номером, а в «Вердере» – под 6-м.