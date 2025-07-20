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Профессиональный бокс
20 июля 2025, 01:26 | Обновлено 20 июля 2025, 01:27
1147
1

В Полесье назвали следующего соперника Усика

Александр Усик стал абсолютным чемпионом по боксу

20 июля 2025, 01:26 | Обновлено 20 июля 2025, 01:27
1147
1
В Полесье назвали следующего соперника Усика
Getty Images/Global Images Ukraine

Футбольный клуб «Полесье» поздравил своего форварда Александра Усика с победой в бою против Даниэля Дюбуа, которого украинец нокаутировал в пятом раунде.

Кроме того, в «Полесье» уже назвали следующего соперника украинского боксера.

«Следующий соперник Александра Усика – «Санта-Колома», – сообщили в клубе.

Александр Усик с прошлого сезона внесен в заявку житомирского «Полесья». За команду он сыграл только на зимнем товарищеском турнире. В «Полесье» отметили, что в этом сезоне Усик может дебютировать в профессиональном футболе.

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций «Полесье» встретится с андорской «Санта-Коломой».

Александр Усик во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом по боксу.

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Александр Усик Александр Усик - Даниель Дюбуа Полесье Житомир Санта-Колома
Александр Сильченко Источник: ФК Полесье
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andre_lui
Не лякайте Санта Колому, а то на бій, матч не вийдуть
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