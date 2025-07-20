В Полесье назвали следующего соперника Усика

Футбольный клуб «Полесье» поздравил своего форварда Александра Усика с победой в бою против Даниэля Дюбуа, которого украинец нокаутировал в пятом раунде.

Кроме того, в «Полесье» уже назвали следующего соперника украинского боксера.

«Следующий соперник Александра Усика – «Санта-Колома», – сообщили в клубе.

Александр Усик с прошлого сезона внесен в заявку житомирского «Полесья». За команду он сыграл только на зимнем товарищеском турнире. В «Полесье» отметили, что в этом сезоне Усик может дебютировать в профессиональном футболе.

Во втором квалификационном раунде Лиги конференций «Полесье» встретится с андорской «Санта-Коломой».

Александр Усик во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом по боксу.