В Полесье назвали следующего соперника Усика
Александр Усик стал абсолютным чемпионом по боксу
Футбольный клуб «Полесье» поздравил своего форварда Александра Усика с победой в бою против Даниэля Дюбуа, которого украинец нокаутировал в пятом раунде.
Кроме того, в «Полесье» уже назвали следующего соперника украинского боксера.
«Следующий соперник Александра Усика – «Санта-Колома», – сообщили в клубе.
Александр Усик с прошлого сезона внесен в заявку житомирского «Полесья». За команду он сыграл только на зимнем товарищеском турнире. В «Полесье» отметили, что в этом сезоне Усик может дебютировать в профессиональном футболе.
Во втором квалификационном раунде Лиги конференций «Полесье» встретится с андорской «Санта-Коломой».
Александр Усик во второй раз в карьере стал абсолютным чемпионом по боксу.
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