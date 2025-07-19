Рома подписывает центрфоварда. Пока берет в аренду
Фергюсон переходит в римкую команду
По информации инсайдера Фабрицио Романо, Рома договорилась с английским Брайтоном о переходе центрфорварда Эвана Фергюсона. Игрока берут в аренду на один сезон.
У римского клуба будет право выкупа контракта ирландского игрока за 40 миллионов евро.
Фергюсон будет одним из конкурентов украинского форварда Артема Довбика. В прошлом сезоне 20-летний футболист забил 1 гол в АПЛ.
Рома нынешним летом рассталась уже с двумя нападающими – команду покинули Тэмми Абрахам и Эльдор Шомуродов.
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