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  4. Рома подписывает центрфоварда. Пока берет в аренду
Англия
19 июля 2025, 21:35 |
925
0

Рома подписывает центрфоварда. Пока берет в аренду

Фергюсон переходит в римкую команду

19 июля 2025, 21:35 |
925
0
Рома подписывает центрфоварда. Пока берет в аренду
Getty Images/Global Images Ukraine. Эван Фергюсон

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Рома договорилась с английским Брайтоном о переходе центрфорварда Эвана Фергюсона. Игрока берут в аренду на один сезон.

У римского клуба будет право выкупа контракта ирландского игрока за 40 миллионов евро.

Фергюсон будет одним из конкурентов украинского форварда Артема Довбика. В прошлом сезоне 20-летний футболист забил 1 гол в АПЛ.

Рома нынешним летом рассталась уже с двумя нападающими – команду покинули Тэмми Абрахам и Эльдор Шомуродов.

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Эван Фергюсон Рома Рим Брайтон Артем Довбик трансферы
Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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