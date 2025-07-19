Рома подписывает центрфоварда. Пока берет в аренду

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Рома договорилась с английским Брайтоном о переходе центрфорварда Эвана Фергюсона. Игрока берут в аренду на один сезон.

У римского клуба будет право выкупа контракта ирландского игрока за 40 миллионов евро.

Фергюсон будет одним из конкурентов украинского форварда Артема Довбика. В прошлом сезоне 20-летний футболист забил 1 гол в АПЛ.

Рома нынешним летом рассталась уже с двумя нападающими – команду покинули Тэмми Абрахам и Эльдор Шомуродов.