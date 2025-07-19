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  4. Во Франции объяснили, почему Забарный является приоритетом для ПСЖ
Франция
19 июля 2025, 23:15 |
821
0

Во Франции объяснили, почему Забарный является приоритетом для ПСЖ

Журналисты выделили 4 пункта

19 июля 2025, 23:15 |
821
0
Во Франции объяснили, почему Забарный является приоритетом для ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает издание sport.fr.

По информации источника, существует 4 причины, по которым именно 22-летний футболист является приоритетной целью для парижского гранда:

  • его возраст и большая перспектива
  • его игровые и физические качества, соответствующие требованиям современного футбола
  • потребность «ПСЖ» в усилении линии обороны
  • стремление «ПСЖ» создать глубину состава для победы во всех турнирах

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Ильей Забарным интересуется «Тоттенхэм».

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трансферы Борнмут ПСЖ трансферы АПЛ трансферы Лиги 1 Илья Забарный
Дмитрий Вус Источник: Sport.fr
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