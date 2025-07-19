Во Франции объяснили, почему Забарный является приоритетом для ПСЖ

Французский «Пари Сен-Жермен» продолжает интересоваться украинским центральным защитником английского «Борнмута» Ильей Забарным, сообщает издание sport.fr.

По информации источника, существует 4 причины, по которым именно 22-летний футболист является приоритетной целью для парижского гранда:

его возраст и большая перспектива

его игровые и физические качества, соответствующие требованиям современного футбола

потребность «ПСЖ» в усилении линии обороны

стремление «ПСЖ» создать глубину состава для победы во всех турнирах

В сезоне 2024/25 Илья Забарный провел 39 матчей на клубном уровне, отличившись 1 голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 42 миллиона евро.

Ранее сообщалось, что Ильей Забарным интересуется «Тоттенхэм».