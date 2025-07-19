Винницкая Нива разошлась миром в спарринге с киевским клубом Атлет

Винницкая «Нива» провела последний контрольный матч перед стартом сезона Второй лиги чемпионата Украины.

Команда Юрия Ярошенко сыграла против киевского «Атлета», дебютанта дивизиона и соперника винничан по группе А.

Поединок завершился безголевой ничьей (0:0). Встреча стала для обеих команд возможностью лучше изучить друг друга перед официальными матчами сезона.

Винницкая «Нива» поблагодарила болельщиков за поддержку, впереди – старт чемпионата.

Товарищеский матч. Винница, 19 июля 2025

Нива (Винница) – Атлет (Киев) – 0:0

Инфографика