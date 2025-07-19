Винницкая Нива разошлась миром в спарринге с киевским клубом Атлет
Команда Юрия Ярошенко сыграла товарищеский матч вничью
Винницкая «Нива» провела последний контрольный матч перед стартом сезона Второй лиги чемпионата Украины.
Команда Юрия Ярошенко сыграла против киевского «Атлета», дебютанта дивизиона и соперника винничан по группе А.
Поединок завершился безголевой ничьей (0:0). Встреча стала для обеих команд возможностью лучше изучить друг друга перед официальными матчами сезона.
Винницкая «Нива» поблагодарила болельщиков за поддержку, впереди – старт чемпионата.
Товарищеский матч. Винница, 19 июля 2025
Нива (Винница) – Атлет (Киев) – 0:0
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