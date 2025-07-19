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Товарищеские матчи
Нива Винница
19.07.2025 16:00 – FT 0 : 0
Атлет
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Украина. Вторая лига
19 июля 2025, 19:58 | Обновлено 19 июля 2025, 20:04
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0

Винницкая Нива разошлась миром в спарринге с киевским клубом Атлет

Команда Юрия Ярошенко сыграла товарищеский матч вничью

19 июля 2025, 19:58 | Обновлено 19 июля 2025, 20:04
134
0
Винницкая Нива разошлась миром в спарринге с киевским клубом Атлет
ФК Нива Винница

Винницкая «Нива» провела последний контрольный матч перед стартом сезона Второй лиги чемпионата Украины.

Команда Юрия Ярошенко сыграла против киевского «Атлета», дебютанта дивизиона и соперника винничан по группе А.

Поединок завершился безголевой ничьей (0:0). Встреча стала для обеих команд возможностью лучше изучить друг друга перед официальными матчами сезона.

Винницкая «Нива» поблагодарила болельщиков за поддержку, впереди – старт чемпионата.

Товарищеский матч. Винница, 19 июля 2025

Нива (Винница) – Атлет (Киев) – 0:0

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товарищеские матчи чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины учебно-тренировочные сборы Нива Винница Атлет Киев Юрий Ярошенко
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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