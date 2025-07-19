Англия19 июля 2025, 20:50 | Обновлено 19 июля 2025, 21:04
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Мега-трансфера не будет. Топ-бомбардир АПЛ не перейдет в Ливерпуль
Хау уверен, что Исак остается в Ньюкасле
19 июля 2025, 20:50 | Обновлено 19 июля 2025, 21:04
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Наставник Ньюкасла Эдди Хау уверен, что топ-бомбардир Александер Исак, несмотря на предметный интерес Ливерпуля, этим летом никуда не уйдет и проведет в команде еще сезон.
«Исак не поехал с нами на контрольный матч, это было мое решение. Ему нужна спокойная обстановка с учетом всех этих слухов. Я уверен, что Исак остается в команде».
«Он будет игроком Ньюкасла на момент закрытия трансферного окна», – сказал Хау.
В прошлом сезоне 25-летний игрок забил 23 гола и сделал 6 результативных передач.
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