Мега-трансфера не будет. Топ-бомбардир АПЛ не перейдет в Ливерпуль

Наставник Ньюкасла Эдди Хау уверен, что топ-бомбардир Александер Исак, несмотря на предметный интерес Ливерпуля, этим летом никуда не уйдет и проведет в команде еще сезон.

«Исак не поехал с нами на контрольный матч, это было мое решение. Ему нужна спокойная обстановка с учетом всех этих слухов. Я уверен, что Исак остается в команде».

«Он будет игроком Ньюкасла на момент закрытия трансферного окна», – сказал Хау.

В прошлом сезоне 25-летний игрок забил 23 гола и сделал 6 результативных передач.