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Англия
19 июля 2025, 20:50 | Обновлено 19 июля 2025, 21:04
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Мега-трансфера не будет. Топ-бомбардир АПЛ не перейдет в Ливерпуль

Хау уверен, что Исак остается в Ньюкасле

19 июля 2025, 20:50 | Обновлено 19 июля 2025, 21:04
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0
Мега-трансфера не будет. Топ-бомбардир АПЛ не перейдет в Ливерпуль
Getty Images/Global Images Ukraine. Александер Исак

Наставник Ньюкасла Эдди Хау уверен, что топ-бомбардир Александер Исак, несмотря на предметный интерес Ливерпуля, этим летом никуда не уйдет и проведет в команде еще сезон.

«Исак не поехал с нами на контрольный матч, это было мое решение. Ему нужна спокойная обстановка с учетом всех этих слухов. Я уверен, что Исак остается в команде».

«Он будет игроком Ньюкасла на момент закрытия трансферного окна», – сказал Хау.

В прошлом сезоне 25-летний игрок забил 23 гола и сделал 6 результативных передач.

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Александер Исак Ньюкасл Ливерпуль Эдди Хау трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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