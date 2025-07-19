Другие новости19 июля 2025, 18:57 |
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Греция – Канада. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на выставочном турнире
19 июля 2025, 18:57 |
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19 июля на Кубке Хопмана 2025 проходит матчевое противостояние в группе А между Греций и Канадой.
В одной группе греки и канадцы выступают вместе с Испанией. 17 июля испанцы одолели Грецию 2:1, а днем ранее Канада обыграла Испанию 3:0.
По итогам встречи Греции и Канады будет определен финалист из группы А. В решающем поединке уже ждет Италия.
Кубок Хопмана 2025. Группа А, 19 июля
Греция – Канада
- 18:30. Деспина Папамихаил – Бьянка Андрееску
- 20:00. Стефанос Циципас – Феликс Оже-Альяссим
- 21:30. Деспина Папамихаил / Стефанос Циципас – Бьянка Андрееску / Феликс Оже-Альяссим
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