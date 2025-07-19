Греция – Канада. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 июля на Кубке Хопмана 2025 проходит матчевое противостояние в группе А между Греций и Канадой.

В одной группе греки и канадцы выступают вместе с Испанией. 17 июля испанцы одолели Грецию 2:1, а днем ранее Канада обыграла Испанию 3:0.

По итогам встречи Греции и Канады будет определен финалист из группы А. В решающем поединке уже ждет Италия.

Кубок Хопмана 2025. Группа А, 19 июля

Греция – Канада