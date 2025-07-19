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19 июля 2025, 18:57 |
73
0

Греция – Канада. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния на выставочном турнире

19 июля 2025, 18:57 |
73
0
Греция – Канада. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Хопмана. Феликс Оже-Альяссим

19 июля на Кубке Хопмана 2025 проходит матчевое противостояние в группе А между Греций и Канадой.

В одной группе греки и канадцы выступают вместе с Испанией. 17 июля испанцы одолели Грецию 2:1, а днем ранее Канада обыграла Испанию 3:0.

По итогам встречи Греции и Канады будет определен финалист из группы А. В решающем поединке уже ждет Италия.

Кубок Хопмана 2025. Группа А, 19 июля

Греция – Канада

  • 18:30. Деспина Папамихаил – Бьянка Андрееску
  • 20:00. Стефанос Циципас – Феликс Оже-Альяссим
  • 21:30. Деспина Папамихаил / Стефанос Циципас – Бьянка Андрееску / Феликс Оже-Альяссим
📺 Видеотрансляция
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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