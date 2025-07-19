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  4. Ингулец просматривает экс-вратаря Оболони и двух игроков из Первой лиги
Украина. Первая лига
19 июля 2025, 19:17 |
153
0

Ингулец просматривает экс-вратаря Оболони и двух игроков из Первой лиги

Василий Кобин дает шанс проявить себя молодым исполнителям

19 июля 2025, 19:17 |
153
0
Ингулец просматривает экс-вратаря Оболони и двух игроков из Первой лиги
Василий Кобин

Как стало известно Sport.ua, на просмотре в «Ингульце» находятся 23-летний вратарь Алексей Слуцкий (после выпуска из академии «Динамо» успел побывать на контракте в «Ворскле», «Оболони», «Кремне», а в минувшем сезоне играл во Второй лиге за «Чайку»), 21-летний левый защитник Даниэл Баник (последний клуб — «Минай») и 25-летний фланговый полузащитник Дмитрий Касимов («Агробизнес»).

«Ингулец» по итогам минувшего сезона вылетел из УПЛ, заняв предпоследнее, 15-е место в УПЛ. В стартовом туре Первой лиги (базовая дата — 2 августа) команда Василия Кобина сыграет дома с «Буковиной».

В эти дни петровцы проводят тренировочный сбор в Закарпатье.

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Ингулец просмотр игроков трансферы Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу инсайд Алексей Слуцкий Дмитрий Касимов
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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