Ингулец просматривает экс-вратаря Оболони и двух игроков из Первой лиги

Как стало известно Sport.ua, на просмотре в «Ингульце» находятся 23-летний вратарь Алексей Слуцкий (после выпуска из академии «Динамо» успел побывать на контракте в «Ворскле», «Оболони», «Кремне», а в минувшем сезоне играл во Второй лиге за «Чайку»), 21-летний левый защитник Даниэл Баник (последний клуб — «Минай») и 25-летний фланговый полузащитник Дмитрий Касимов («Агробизнес»).

«Ингулец» по итогам минувшего сезона вылетел из УПЛ, заняв предпоследнее, 15-е место в УПЛ. В стартовом туре Первой лиги (базовая дата — 2 августа) команда Василия Кобина сыграет дома с «Буковиной».

В эти дни петровцы проводят тренировочный сбор в Закарпатье.