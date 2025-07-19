Рублев вылетел. Определены финалисты турнира ATP 250 в Лос-Кабосе
Ковачевич нанес поражение россиянину и в поединке за трофей сыграет с Шаповаловым
Утром 19 июля состоялись полуфинальные матчи хардового турнира АТР 250 в Лос-Кабосе, Мексика.
Представитель США Александер Ковачевич в трех сетах переиграл «нейтрала» Андрея Рулева. Американец оформил камбек после проигранного первого сета.
Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua
Ковачевич во второй раз в 2025 году одолел Рублева в полуфинальном противостоянии. В феврале он наказал россиянина на соревнованиях идентичной категории в Монпелье. Для Александера решающий поединок в Мексике будет вторым в карьере, в котором он поборется за первый трофей.
Канадский теннисист Денис Шаповалов уверенно разобрался с Адамом Уолтоном, отдав всего четыре гейма. Денис добыл вторую победу над Адамом – в марте Шаповалов разобрался с австралийцем в 1/32 финала Мастерса в Майами.
Шаповалов пробился в девятый финал в карьере и второй в сезоне. На его счету три трофея, в частности в феврале он выиграл турнир в Далласе.
Финал между Ковачевичем и Шаповаловым в Лос-Кабосе состоится 20 июля и начнется ориентировочно в 06:00 по Киеву.
АТР 250 Лос-Кабос. 1/2 финала
Андрей Рублев [1] – Александар Ковачевич – 6:3, 4:6, 4:6
Денис Шаповалов [3] – Адам Уолтон [8] – 6:2, 6:2
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр показал себя великолепно в предыдущих боях
Костюк на старте основы встретится с Лейлой Фернандес, в квалификации выступит Юлия Стародубцева