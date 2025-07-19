Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ливерпуль готов сделать еще один трансфер на 100+ млн. Хотят форварда
Англия
19 июля 2025, 18:25 | Обновлено 19 июля 2025, 18:41
1244
1

Ливерпуль готов сделать еще один трансфер на 100+ млн. Хотят форварда

Айнтрахт добился своего в переговорах по Экитике

19 июля 2025, 18:25 | Обновлено 19 июля 2025, 18:41
1244
1
Ливерпуль готов сделать еще один трансфер на 100+ млн. Хотят форварда
Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Экитике

По информации немецких СМИ, Айнтрахт Франкфурт добился своего в переговорах о трансфере форварда Уго Экитике – Ливерпуль готов отдать за игрока 100 миллионов.

Сперва чемпион Англии предлагал около 80 миллионов евро, но немецкий клуб отказался от этих вариантов. Из переговоров ранее вышли Челси и Ньюкасл.

С учетом бонусов и других расходов переход нападающего превысит сумму в 100 миллионов. Тогда это будет второй большой трансфер Ливерпуля этим летом.

Ранее клуб подписал Флориана Вирца за 138 миллионов евро.

Экитике в минувшем сезоне забил 22 гола и сделал 12 ассистов в 48 матчах.

По теме:
Ингулец просматривает экс-вратаря Оболони и двух игроков из Первой лиги
Фантастика! Барселона нацелилась на звезду Реала, состоялись контакты
Игрок Манчестер Юнайтед уже в Турине и согласовал контракт с Ювентусом
Уго Экитике Ливерпуль Айнтрахт Франкфурт трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Иван Зинченко Источник: Sport Bild
Оцените материал
(11)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Магучих осталась вне топ-тройки на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне
Другие виды | 19 июля 2025, 17:08 23
Магучих осталась вне топ-тройки на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне
Магучих осталась вне топ-тройки на этапе Бриллиантовой лиги в Лондоне

Соревнования по легкой атлетике прошли в дождливых условиях

Во сколько начнется бой Усик – Дюбуа? Известно время начала шоу в Лондоне
Бокс | 19 июля 2025, 06:00 0
Во сколько начнется бой Усик – Дюбуа? Известно время начала шоу в Лондоне
Во сколько начнется бой Усик – Дюбуа? Известно время начала шоу в Лондоне

Реванш состоится за все пояса супертяжелого веса

«Не стоило этого делать». Юрист рассказал, как Мудрик сам себе навредил
Футбол | 18.07.2025, 23:56
«Не стоило этого делать». Юрист рассказал, как Мудрик сам себе навредил
«Не стоило этого делать». Юрист рассказал, как Мудрик сам себе навредил
Стало известно, кто будет исполнять гимн Украины накануне боя Усик – Дюбуа
Бокс | 19.07.2025, 12:22
Стало известно, кто будет исполнять гимн Украины накануне боя Усик – Дюбуа
Стало известно, кто будет исполнять гимн Украины накануне боя Усик – Дюбуа
Экс-тренер Шахтера: «Смерть этого тренера Динамо взволновала всех»
Футбол | 19.07.2025, 19:22
Экс-тренер Шахтера: «Смерть этого тренера Динамо взволновала всех»
Экс-тренер Шахтера: «Смерть этого тренера Динамо взволновала всех»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
😼
Супер👍👏
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче
Первое поражение при Туране. Шахтер уступил Триглаву в контрольном матче
18.07.2025, 12:22 69
Футбол
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
Что будет, если Дюбуа победит Усика в реванше
18.07.2025, 14:57 1
Бокс
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
Карл ФРОЧ: «У Усика проблема, из-за этого он может проиграть»
18.07.2025, 10:10 3
Бокс
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
ФОТО. Усик и Дюбуа провели взвешивание перед боем. Известны результаты
18.07.2025, 17:59 15
Бокс
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
Паркер обратился к Усику: «Пожалуйста, сделай это для меня»
19.07.2025, 01:55 1
Бокс
Определены варианты. Кто может стать соперником Шахтера в Q3 Лиги Европы
Определены варианты. Кто может стать соперником Шахтера в Q3 Лиги Европы
18.07.2025, 07:23 9
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Самое смешное, что Туран хочет, чтобы Динамо ничего не выиграло»
ЛЕОНЕНКО: «Самое смешное, что Туран хочет, чтобы Динамо ничего не выиграло»
18.07.2025, 12:08 6
Футбол
После ультиматума от Борнмута. ПСЖ принял решение по Забарному
После ультиматума от Борнмута. ПСЖ принял решение по Забарному
17.07.2025, 16:51 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем