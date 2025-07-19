Ливерпуль готов сделать еще один трансфер на 100+ млн. Хотят форварда
Айнтрахт добился своего в переговорах по Экитике
По информации немецких СМИ, Айнтрахт Франкфурт добился своего в переговорах о трансфере форварда Уго Экитике – Ливерпуль готов отдать за игрока 100 миллионов.
Сперва чемпион Англии предлагал около 80 миллионов евро, но немецкий клуб отказался от этих вариантов. Из переговоров ранее вышли Челси и Ньюкасл.
С учетом бонусов и других расходов переход нападающего превысит сумму в 100 миллионов. Тогда это будет второй большой трансфер Ливерпуля этим летом.
Ранее клуб подписал Флориана Вирца за 138 миллионов евро.
Экитике в минувшем сезоне забил 22 гола и сделал 12 ассистов в 48 матчах.
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