Ливерпуль готов сделать еще один трансфер на 100+ млн. Хотят форварда

По информации немецких СМИ, Айнтрахт Франкфурт добился своего в переговорах о трансфере форварда Уго Экитике – Ливерпуль готов отдать за игрока 100 миллионов.

Сперва чемпион Англии предлагал около 80 миллионов евро, но немецкий клуб отказался от этих вариантов. Из переговоров ранее вышли Челси и Ньюкасл.

С учетом бонусов и других расходов переход нападающего превысит сумму в 100 миллионов. Тогда это будет второй большой трансфер Ливерпуля этим летом.

Ранее клуб подписал Флориана Вирца за 138 миллионов евро.

Экитике в минувшем сезоне забил 22 гола и сделал 12 ассистов в 48 матчах.