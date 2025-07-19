СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В субботу, 19 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 Франция (Ж) – Германия (Ж)
ТЕННИС
17:00 Лоис Буассон – Даяна Ястремская
БОКС
22:00 Владислав Сиренко – Соломон Дакрес
23:00 Даниэль Лапин – Льюис Эдмондсон
00:00 Александр Усик – Даниель Дюбуа
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр показал себя великолепно в предыдущих боях
Дюбуа ожидаемо весит больше