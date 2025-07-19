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19 июля 2025, 16:37 |
32
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

19 июля 2025, 16:37 |
32
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июля
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 19 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Франция (Ж) – Германия (Ж)

Ggbet 2.55 – 3.37 – 2.92

ТЕННИС

17:00 Лоис Буассон – Даяна Ястремская

Ggbet 2.13 – 1.72

БОКС

22:00 Владислав Сиренко – Соломон Дакрес

Ggbet 1.16 – 25.00 – 5.29

23:00 Даниэль Лапин – Льюис Эдмондсон

Ggbet 1.18 – 18.50 – 5.24

00:00 Александр Усик – Даниель Дюбуа

Ggbet 1.32 – 26.00 – 3.99

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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