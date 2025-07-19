СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 июля

В субботу, 19 июля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 Франция (Ж) – Германия (Ж)

2.55 – 3.37 – 2.92

ТЕННИС

17:00 Лоис Буассон – Даяна Ястремская

2.13 – 1.72

БОКС

22:00 Владислав Сиренко – Соломон Дакрес

1.16 – 25.00 – 5.29

23:00 Даниэль Лапин – Льюис Эдмондсон

1.18 – 18.50 – 5.24

00:00 Александр Усик – Даниель Дюбуа

1.32 – 26.00 – 3.99

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