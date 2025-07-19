Жеребьевка WTA 500 в Вашингтоне. Костюк будет сеяной. С кем сыграет Марта?

19 июля состоялась жеребьевка основной сетки хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне, столице США.

Украину в основе столичного американского пятисотника представит Марта Костюк (WTA 27). Она получила седьмой номер посева.

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В первом раунде Костюк поборется против Лейлы Фернандес (Канада, WTA 35). Ранее Марта играла один раз против Лейлы – в 1/16 финала тысячника в Риме-2025 победу одержала Костюк.

В квалификации соревнований в Вашингтоне выступит еще одна украинская теннисистка – Юлия Стародубцева (WTA 72). В первом круге отбора она встретится с Ребеккой Марино (Канада, WTA 117).