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  4. Жеребьевка WTA 500 в Вашингтоне. Костюк будет сеяной. С кем сыграет Марта?
WTA
19 июля 2025, 16:31 | Обновлено 19 июля 2025, 16:39
147
1

Жеребьевка WTA 500 в Вашингтоне. Костюк будет сеяной. С кем сыграет Марта?

Костюк на старте основы встретится с Лейлой Фернандес, в квалификации выступит Юлия Стародубцева

19 июля 2025, 16:31 | Обновлено 19 июля 2025, 16:39
147
1
Жеребьевка WTA 500 в Вашингтоне. Костюк будет сеяной. С кем сыграет Марта?
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

19 июля состоялась жеребьевка основной сетки хардового турнира WTA 500 в Вашингтоне, столице США.

Украину в основе столичного американского пятисотника представит Марта Костюк (WTA 27). Она получила седьмой номер посева.

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В первом раунде Костюк поборется против Лейлы Фернандес (Канада, WTA 35). Ранее Марта играла один раз против Лейлы – в 1/16 финала тысячника в Риме-2025 победу одержала Костюк.

В квалификации соревнований в Вашингтоне выступит еще одна украинская теннисистка – Юлия Стародубцева (WTA 72). В первом круге отбора она встретится с Ребеккой Марино (Канада, WTA 117).

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WTA Вашингтон Марта Костюк Лейла Фернандес
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Serhii P.
знову виліт Костюк в першому колі?
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