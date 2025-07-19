Другие новости19 июля 2025, 16:13 | Обновлено 19 июля 2025, 16:23
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Кто на вершине? Самый дорогой трансфер в каждом из последних пяти сезонов
Недавний переход Вирца в «Ливерпуль» стал самой дорогой сделкой с сезона 2021/22
19 июля 2025, 16:13 | Обновлено 19 июля 2025, 16:23
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Портал Transfermarkt опубликовал списки самых дорогих трансферов в топ-5 европейских лиг с сезона 2021/22.
Среди них абсолютным лидером стал переход Флориана Вирца из «Байера» в «Ливерпуль» за 125 миллионов евро.
До этого самой дорогой трансферной сделкой был переход Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» в сезоне 2021/22 – 117,5 млн.
Самые дорогие трансферы в каждом из последних пяти сезонов
- 2021/22 – Джек Грилиш («Астон Вилла» – «Манчестер Сити») – 117.5 млн
- 2022/23 – Антони («Аякс» – «Ман Юнайтед») – 95 млн
- 2023/24 – Деклан Райс («Вест Хэм» – «Арсенал») – 116. 6 млн
- 2024/25 – Хулиан Альварес («Ман Сити» – «Атлетико») – 75 млн
- 2025/26 – Флориан Вирц («Байер» – «Ливерпуль») – 125 млн
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