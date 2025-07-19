Кто на вершине? Самый дорогой трансфер в каждом из последних пяти сезонов

Портал Transfermarkt опубликовал списки самых дорогих трансферов в топ-5 европейских лиг с сезона 2021/22.

Среди них абсолютным лидером стал переход Флориана Вирца из «Байера» в «Ливерпуль» за 125 миллионов евро.

До этого самой дорогой трансферной сделкой был переход Джека Грилиша из «Астон Виллы» в «Манчестер Сити» в сезоне 2021/22 – 117,5 млн.

Самые дорогие трансферы в каждом из последних пяти сезонов