Даяна Ястремская – Лоис Буассон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Гамбурге
19 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 39) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.
В полуфинале украинка сыграет против представительницы Франции и полуфиналистки Ролан Гаррос 2025 Лоис Буассон (WTA 63). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Бондар – Юван. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча соперниц.
Победительница противостояния в финале поборется либо против Анны Бондар, либо против Кайи Юван.
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