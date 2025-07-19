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  4. Даяна Ястремская – Лоис Буассон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 июля 2025, 15:11 |
960
0

Даяна Ястремская – Лоис Буассон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала турнира WTA 250 в Гамбурге

19 июля 2025, 15:11 |
960
0
Даяна Ястремская – Лоис Буассон. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

19 июля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 39) продолжит выступления на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге, Германия.

В полуфинале украинка сыграет против представительницы Франции и полуфиналистки Ролан Гаррос 2025 Лоис Буассон (WTA 63). Поединок состоится вторым запуском на центральном корте после игры Бондар – Юван. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча соперниц.

Победительница противостояния в финале поборется либо против Анны Бондар, либо против Кайи Юван.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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