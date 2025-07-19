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Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 17:34 | Обновлено 19 июля 2025, 18:06
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0

«Был настроен скептически». Скала рассказал. как стал тренером Шахтера

Все изменила поездка в Донецк

19 июля 2025, 17:34 | Обновлено 19 июля 2025, 18:06
131
0
«Был настроен скептически». Скала рассказал. как стал тренером Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Невио Скала

Итальянский специалист Невио Скала рассказал о том, как возглавил донецкий «Шахтер» в 2002 году:

– Давайте вернемся в январь 2002 года, когда вы после паузы в работе в Бешикташе возглавили Шахтер. Что вы знали об украинском футболе до того, как принять предложение Рината Ахметова?

– Я мало знал об украинском футболе и, в частности, не знал ни одного игрока лично. В то время Динамо успешно играло в Лиге чемпионов, Шахтер также встречался в еврокубках с итальянскими клубами. Конечно, уже все знали Андрея Шевченко. Однако для меня Шахтер и Украина – это было что-то очень новое.

– В прессе сообщалось, что до Шахтера вы могли возглавить сборные Польши или Шотландии. Что из этого верно? С кем конкретно велись переговоры?

– Действительно, я общался со сборной Шотландии и с президентом шотландской федерации. Однако сложилось так, что поступило предложение от «Шахтера», я вступил в переговоры и в итоге согласился возглавить команду.

– Вспомните, пожалуйста, кто из «Шахтера» вел с вами переговоры? Насколько вас заинтересовало это предложение?

– Я общался только с президентом клуба Ринатом Ахметовым. Признаюсь вам сейчас, никогда не думал, что приму предложение из Украины. Сначала был настроен скептически. Но все изменила одна поездка.

– Куда именно?

– Тогда я приехал в Донецк, посетил стадион, штаб-квартиру клуба, спорткомплекс и начал об этом думать. Признаюсь честно, вот это личное знакомство с городом, стадионом, руководством клуба все решило.

Ранее сообщалось о том, что Воробей рассказал о работе в «Шахтере» под руководством Невио Скалы.

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Невио Скала Шахтер Донецк
Даниил Кирияка Источник: Украинский футбол
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