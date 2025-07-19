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Германия
19 июля 2025, 14:22 |
17
0

Кайзерслаутерн – Дженоа. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 19 июля в 16:30 по Киеву

19 июля 2025, 14:22 |
17
0
Кайзерслаутерн – Дженоа. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

19 июля пройдет товарищеский матч, в котором Кайзерслаутерн встретится с Дженоа. Поединок начнется в 16:30 по киевскому времени.

Кайзерслаутерн

Команда имеют славную, но очень противоречивую историю. Это ее помнят за счет победы в Бундеслиге 1 сразу после возвращения в нее из второго дивизиона при Реехагеле, хотя то было уже четвертое чемпионство. Совсем недавно гранд играл в третьем дивизионе, поднявшись во второй только в 2022-м. И, оставаясь там, весной прошлого года футболисты дошли до финала кубка.

Прошлый сезон прошел уже куда спокойнее. Да, клуб чаще выигрывал в Бундеслиге 2, и в итоге там заметно прибавил, переместившись с 13-го места на 7-е - но ведь оно тоже ничего не дает в турнирном плане. С другой стороны, Торстен Либеркнехт пришел на тренерский пост только в апреле, явно с прицелом на сезон 2025/2026. И сборы начались с яркой победы 4:0, пусть даже над Ноттс Каунти - и это на фоне продажи таких лидеров, как Калоч и Ахе.

Дженоа

Клуб по количеству титулов может оставить за спиной многих. Вот только столетний юбилей последнего скудетто отметили в прошлом году. Более того, не без участия Андрея Шевченко после очередной смены владельца популярный проект спикировал в Серию В. Благо, что другой бывший нападающий, Джилардино, справился куда лучше: вернул подопечных в элитный дивизион и удержал там среди середняков.

Год назад у команды было немало кадровых потерь. А потом еще и Малиновский надолго вылетел из-за перелома ноги. Альберто с этим не справился, но ситуацию быстро стабилизировал Патрик Виейра. В итоге тот сезон получилось закончить с 43 очками и на 13-м месте. Сейчас неплохо заработали на Аханоре и Гудмундссоне, но пока что не спешили тратить, так что на поле выйдет достаточно привычная обойма.

Статистика личных встреч

Впервые клубы сыграют друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что у итальянцев в этой паре больше шансов на успех. Но тут результат не важен - поверим, что на двоих эта пара порадует обилием голов, обеспечив тотал больше 2,5 (коэффициент - 1,8).

Прогноз Sport.ua
Кайзерслаутен
19.07.2025 -
16:30
Дженоа
Тотал больше 2.5 1.80 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Кайзерслаутерн Дженоа товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол учебно-тренировочные сборы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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