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Нидерланды
19 июля 2025, 14:09 | Обновлено 19 июля 2025, 14:15
16
0

НАК Бреда – Олимпиакос. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 19 июля в 15:00 по Киеву

19 июля 2025, 14:09 | Обновлено 19 июля 2025, 14:15
16
0
НАК Бреда – Олимпиакос. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

19 июля пройдет товарищеский матч, в котором НАК Бреда встретится с Олимпиакосом. Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

НАК Бреда

Команда не просто не котируется и близко рядом с местными национальными грандами - она за более чем столетнюю историю выигрывала чемпионат (аж в 1921-м) и кубок Нидерландов (через пол века, в 1973). Более того, в 2019-2024-м это был представитель второго дивизиона, который с немалыми приключениями, через затяжной плей-офф, вернулся на утраченные позиции.

Как для такого новичка получилось в прошлом сезоне превзойти любые ожидания. Ведь коллектив, от которого ждали только досрочного вылета, смог выиграть борьбу за выживание и расположиться на пятнадцатой итоговой позиции в Эредивизии. Хотя тогда помогло наличие сразу троих явных аутсайдеров - так что даже с 33 очками в 34 матчах получилось избежать особенной нервотрепки в споре за сохранение прописки.

Олимпиакос

Клуб всегда относился к грандам греческого футбола. В первую очередь, из-за обилия всевозможных национальных титулов. Но в 2022-м году будто замкнуло, и после очередного уже чемпионства, третьего кряду, фаворит ограничивался максимум второй позицией. И только при Мендилибаре получилось ожить. Он банально не успел исправить ситуацию на внутренней арене. Но с лихвой перекрыл все победой в Лиге конференций - первый еврокубок для Греции в целом!

В следующем сезоне, 2024/2025, уже не было громкого международного успеха. Но зато вышло оформить Золотой дубль на родине, после уверенной (7 очков преимущества над АЕК из соседних Афин) оформив еще и 2:0 в кубковом финале. Но, конечно, теперь амбициозное руководство будет требовать сохранение такого статуса безусловного №1 и на следующий сезон, благо, обойму получилось сохранить и даже провернуть несколько подписаний.

Статистика личных встреч

Единственный поединок, тоже товарищеский, был сыгран в 2011 году. Тогда выигрывали голландцы со счетом 2:1

Прогноз

Букмекерские конторы не видят явного фаворита в этой паре. Ставим на то, что тут реализуют обе забьют (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
НАК Бреда
19.07.2025 -
15:00
Олимпиакос
Обе забьют 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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