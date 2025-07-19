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Англия
19 июля 2025, 13:59 | Обновлено 19 июля 2025, 14:01
29
0

Ноттингем Форест – Монако. Прогноз и анонс на товарищеский матч

Поединок состоится 19 июля в 17:00 по Киеву

19 июля 2025, 13:59 | Обновлено 19 июля 2025, 14:01
29
0
Ноттингем Форест – Монако. Прогноз и анонс на товарищеский матч
Getty Images/Global Images Ukraine

19 июля на БиТуНет Стэдиум пройдет товарищеский матч, в котором Ноттингем Форест встретится с Монако. Поединок начнется в 17:00 по киевскому времени.

Ноттингем Форест

Команда провела максимально инфарктно последние годы. Сначала было долгожданное (и при этом неожиданное) возвращение из Чемпионшипе, потом - закрепление в АПЛ. Даже при штрафе в виде отбора очков в 2023/2024 не помешало закончить достаточно высоко, чтобы не думать о вылете - помогла ставка на Нуну Эшпириту Санту.

Прошлый сезон принес самые противоречивые оценки. Сначала клуб был главной сенсацией, выигрывая даже у Ливерпуля и идя в группе лидеров. Но, кажется, весной банально не хватило класса и опыта, да и футболисты могли сломаться под давлением растущих ожиданий. Безусловно, год назад итоговое 7-е место выглядело невероятным прорывом, но в итоге достаточно очевидно разочаровало - пусть даже и это отправило в Лигу Европы.

Монако

Клуб имеет уникальный статус футбольного экспата, причем успешного. Представитель успешного в финансовом плане, но крохотного княжества выступает в турнирах соседней мощной Франции. И достигает успеха - даже во времена доминирования ПСЖ все же раз выиграли Лигу 1. С 2023-го года немного сдувшийся коллектив возглавил Хюттер - и сразу сделал его вице-чемпионом.

На таком высоком уровне удержаться все же не получилось - сказалось участие в Лиге чемпионов, где получилось выйти в плей-офф. Но, главное, минимально, в одно очко, 61 против 60, опередили Ниццу и замкнули топ-3 - и, значит, снова отправятся в главный еврокубок. Под это получилось заманить к себе в состав Погба и Фати - риск, конечно, но если они полноценно реанимируют карьеру...

Статистика личных встреч

Пока что не о чем рассказывать, хотя клубы представляют соседние страны, с оговорками о специфическом статусе представителя княжества.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что тут фаворита нет, шансы равны. Поверим, что игра будет не только равная, но и зрелищная - ставим на то, что в итоге получится тотал больше 2,5 голов (коэффициент - 1,65).

Прогноз Sport.ua
Ноттингем Форест
19.07.2025 -
17:00
Монако
Тотал больше 2.5 1.65 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
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Ноттингем Форест Монако товарищеские матчи прогнозы прогнозы на футбол учебно-тренировочные сборы
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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