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Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 12:34 | Обновлено 19 июля 2025, 12:35
224
0

Спортивный директор Руха: «Это значительное усиление для нашей академии»

Владимир Лапицкий прокомментировал назначение Юрия Панькива

19 июля 2025, 12:34 | Обновлено 19 июля 2025, 12:35
224
0
Спортивный директор Руха: «Это значительное усиление для нашей академии»
ФК Рух.

Спортивный директор Руха Владимир Лапицкий прокомментировал назначение Юрия Панькива на должность спортивного директора академии львовского клуба.

– «Рух» дает шанс играть в УПЛ своим лучшим воспитанникам Академии. Аналогично мы хотим, чтобы игроки, которые завершили карьеру в клубе или помогали «Руху» писать свою историю, получили возможность работать в клубе. Есть пример Бориса и Григория Баранцев, которые завершили свою карьеру именно в Руси, а сейчас успешно работают тренерами Академии. То же касается и Юрия Панькива.

Юрий – коренной львовянин, но большую часть карьеры провел в клубах из других уголков Украины. Ближе к окончанию игровой карьеры я пригласил его в «Рух», ведь нам после выхода в УПЛ нужен был футболист с опытом игры в еврокубках и разных сборных Украины, в том числе и в национальной команде. Такие игроки как Богдан Слюбик, Виталий Холод, Марко Сапуга и другая наша талантливая молодежь дебютировали за первую команду «Руха» именно когда к нам присоединился Юрий и помогал им адаптироваться на взрослом уровне, учил правильно анализировать и реагировать на свои ошибки и делился опытом с юными футболистами. Фактически Юрий Панькив был для Виталия Пономарева проводником идей тренерского штаба на поле и в раздевалке.

Сейчас мы увидели у Юрия желание заниматься развитием молодежи в Академии. Посовещавшись с руководством, было решено, что Юрий Панькив займет должность спортивного директора Академии Руха. Мы определили цели и задачи, которые он должен выполнить на этом посту. Речь идет о коммуникации с игроками и тренерами Академии, административным звеном и руководством клуба. Также важной составляющей этой работы будет заключение спортивных договоров и контрактов с юными игроками и переговоры с родителями. Мы понимаем, что у каждого футболиста есть свои особенности развития и может проявить себя как на детском уровне, так и в более зрелом возрасте уже в юношеских командах. Не менее важна будет и коммуникация с тренерами сборных Украины разных возрастных категорий, ведь многие наши воспитанники выступают за юношеские сборные нашей страны.

Думаю, для Юрия Панькива это будет очень интересная работа, а руководство клуба поможет ему учиться и развиваться как молодому и перспективному менеджеру. Ведь не достаточно быть хорошим футболистом, чтобы потом работать на административной должности, а нужно постоянно совершенствовать свои коммуникационные и управленческие навыки. Я знаком с Юрием с детства, ведь мы вместе занимались в одной ДЮСШ, и знаю его как очень воспитанного и ответственного человека с отличным игровым бекграундом, ведь Юрий имеет огромный опыт выступлений как в УПЛ, так и на международной арене. Поэтому убежден, что для нашей Академии это существенное усиление и с нетерпением жду, когда Юрий приступит к своим обязанностям.

Предыдущий сезон был успешен для нашей Академии. Конечно, приятно выигрывать медали – и «бронзу» ребят 2011 года рождения, и «серебро» игроков 2008 года и главное – «золото», полученное ребятами 2010 года рождения. Все эти достижения, как и будущие свершения наших восспитанников, мы будем помнить и они очень важны для нас. Но важнее не медали и кубки, а чтобы эти дети прогрессировали и со временем играли за «Рух» в УПЛ – это основная цель нашей Академии. Они должны развиваться и приносить пользу клубу и попасть в сборную Украины. Хочется, чтобы наши воспитанники играли на качественном уровне.

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Владимир Лапицкий Юрий Панькив Рух Львов Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Рух Львов
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