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19 июля 2025, 12:10 |
227
0

Месси, Роналдиньо и Ривалдо – трио с редким комплектом трофеев

Аргентинец и бразильцы – единственные игроки в истории, которые обладают такой комбинацией титулов

19 июля 2025, 12:10 |
227
0
Месси, Роналдиньо и Ривалдо – трио с редким комплектом трофеев
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающие Лионель Месси, Роналдиньо и Ривалдо являются единственными игроками в истории, которые имеют в своей трофейной коллекции Кубок мира, Кубок Америки, Лигу чемпионов и «Золотой мяч».

Среди них единственным активным игроком остается Лионель Месси, который сейчас выступает как на клубном уровне («Интер Майами»), так и на международном (сборная Аргентины).

Что касается бразильцев: Роналдиньо завершил профессиональную карьеру зимой 2018 года, а Ривалдо – летом 2015-го.

Статистика игроков за всю карьеру (клуб + сборная)

  • Лионель Месси – 1135 матчей, 878 голов, 425 ассистов
  • Роналдиньо – 743 матча, 269 голов, 210 ассистов
  • Ривалдо – 696 матчей, 305 голов, 120 ассистов
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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