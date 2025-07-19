Месси, Роналдиньо и Ривалдо – трио с редким комплектом трофеев
Аргентинец и бразильцы – единственные игроки в истории, которые обладают такой комбинацией титулов
Нападающие Лионель Месси, Роналдиньо и Ривалдо являются единственными игроками в истории, которые имеют в своей трофейной коллекции Кубок мира, Кубок Америки, Лигу чемпионов и «Золотой мяч».
Среди них единственным активным игроком остается Лионель Месси, который сейчас выступает как на клубном уровне («Интер Майами»), так и на международном (сборная Аргентины).
Что касается бразильцев: Роналдиньо завершил профессиональную карьеру зимой 2018 года, а Ривалдо – летом 2015-го.
Статистика игроков за всю карьеру (клуб + сборная)
- Лионель Месси – 1135 матчей, 878 голов, 425 ассистов
- Роналдиньо – 743 матча, 269 голов, 210 ассистов
- Ривалдо – 696 матчей, 305 голов, 120 ассистов
📊 Les joueurs qui ont gagné la Coupe du Monde, la Copa America, la Ligue des Champions et le Ballon d’Or pic.twitter.com/rRDFe7YQF2— PopFoot (@ThePopFoot) July 19, 2025
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