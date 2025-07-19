Кривбасс проводит спарринг с Динамо Загреб. Стартовые составы

Криворожский «Кривбасс» продолжает подготовку к старту нового сезона. В субботу, 19 июля, команда Патрика ван Леувена сыграет пятый спарринг на сборах. Соперником станет хорватский клуб «Динамо» Загреб.

Первый матч на сборах «Кривбасс» завершил вничью 0:0 с болгарским клубом ЦСКА София. Затем были победа над «Браво» Словения (1:0) и нулевая ничья с венгерским «Уйпештом». В предыдущем спарринге на учебно-тренировочных сборах «Кривбасс» со счетом 1:2 проиграл турецкому клубу «Гезтепе».

«Динамо» – самый титулованный хорватский футбольный клуб. 25-кратный чемпион своей страны, 17-кратный обладатель национального Кубка, 8-кратный обладатель Суперкубка. Высшее достижение в еврокубках: обладатель Кубка ярмарок (19661967). Чемпион Хорватии: с 2017 по 2024 годы. В сезоне 202425 занял второе место, уступив «Риеке» по дополнительным показателям.

Поединок «Динамо» Загреб – «Кривбасс» начнется в 20:00 по Киеву. Видеотрансляцию матча проводит УПЛ-ТВ, доступный на MEGOGO.