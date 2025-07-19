Каталонский рекорд. Самые дорогие продажи в истории клубов Ла Лиги

Известный портал Transfermarkt составил список клубов испанской Ла Лиги и их самых дорогих продаж в истории.

Абсолютным фаворитом этого списка является продажа «Барселоной» бразильца Неймара в «ПСЖ» за 222 млн евро. Эта сделка была заключена в сезоне 2017/18, и она до сих пор остается рекордной в мире.

На втором месте расположилась сделка мадридского «Атлетико», который в сезоне 2019/20 продал Антуана Гризманна в «Барселону» за 120 млн евро.

Тройку лидеров замыкает «Реал Мадрид», который заработал на трансфере Криштиану Роналду в «Ювентус» 117 млн евро.

В топ-5 также вошли: «Атлетик» Бильбао (Кепа Аррисабалага – 80 млн) и «Реал Сосьедад» (Александер Исак – 70 млн).