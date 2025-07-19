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Испания
19 июля 2025, 11:46 |
102
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Каталонский рекорд. Самые дорогие продажи в истории клубов Ла Лиги

Transfermarkt опубликовал список команд Ла Лиги с их самыми дорогими трансферами на выход

19 июля 2025, 11:46 |
102
0
Каталонский рекорд. Самые дорогие продажи в истории клубов Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Неймар

Известный портал Transfermarkt составил список клубов испанской Ла Лиги и их самых дорогих продаж в истории.

Абсолютным фаворитом этого списка является продажа «Барселоной» бразильца Неймара в «ПСЖ» за 222 млн евро. Эта сделка была заключена в сезоне 2017/18, и она до сих пор остается рекордной в мире.

На втором месте расположилась сделка мадридского «Атлетико», который в сезоне 2019/20 продал Антуана Гризманна в «Барселону» за 120 млн евро.

Тройку лидеров замыкает «Реал Мадрид», который заработал на трансфере Криштиану Роналду в «Ювентус» 117 млн евро.

В топ-5 также вошли: «Атлетик» Бильбао (Кепа Аррисабалага – 80 млн) и «Реал Сосьедад» (Александер Исак – 70 млн).

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трансферы трансферы Ла Лиги Неймар Антуан Гризманн Криштиану Роналду Кепа Аррисабалага Александер Исак
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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