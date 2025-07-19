Lexus от президента. Кварцяный рассказал о памятном Дне рождения

В тренерской карьере одного из самых авторитетных тренеров украинского футбола Виталия Кварцяного, который сегодня отмечает свой день рождения, было немало разных событий. Были и такие, которые запомнились специалисту надолго. Одна из них связана именно с собственным праздником, а точнее – с подарком. О нем он вспомнил, когда корреспондент Sport.ua поинтересовался, какой был самым памятным.

«Если откровенно, никогда не беспокоился о том, как день рождения встретить и как его отпраздновать, – сказал Виталий Кварцяный. – А насчет запомнившегося подарка вспоминается начало 2000-х, когда президент «Волыни» Василий Столяр подарил мне автомобиль Lexus.

Это, правда, была не круглая дата. Если же говорить о днях рождения в целом, то их я всегда праздную с семьей. Как-то на луцком стадионе «Авангард» в кругу коллег праздновали мои 55 и 60 лет. Поздравить меня приходили работники клуба и футболисты. Это не было чем-то особенным. Праздничный стол накрывали в кафе, где питались представители клуба, команда.

Казалось бы, этим можно было бы воспользоваться и на собственном празднике, однако я никогда не прибегал к каким-либо привилегиям. Приходил к работникам кафе, спрашивал, сколько это стоит – и рассчитывался. А что касается водки и какого-нибудь пьянства, то сколько кто хотел – столько и мог выпить. Лично я никогда в свой день рождения не напивался. Вообще – никогда, такого не было. Все всегда происходило цивилизованно», – признался Кварцяный.