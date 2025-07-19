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  4. Артета объяснил, зачем Арсенал подписал вингера сборной Англии
Англия
19 июля 2025, 11:22 |
242
0

Артета объяснил, зачем Арсенал подписал вингера сборной Англии

Коуч рад видеть в своей команде Нони Мадуэке

19 июля 2025, 11:22 |
242
0
Артета объяснил, зачем Арсенал подписал вингера сборной Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета объяснил, зачем лондонский клуб подписал вингера национальной сборной Англии Нони Мадуэке.

«Мы все очень рады приветствовать Мадуэке в команде. Нони – интересный и мощный молодой игрок, его выступления и статистика в последние сезоны были на неизменно высоком уровне. Он один из самых талантливых вингеров Премьер-лиги.

В свои 23 года у Нони уже есть опыт клубного и международного футбола и хорошо знает Премьер-лигу. Учитывая качество игры Нони в последние сезоны, мы очень рады, что он присоединился к нам.

Нони присоединится к нашей команде, где есть его партнеры по сборной Англии и другие футболисты, которых он знает. Он сразу же почувствует себя как дома. Его приход действительно усугубит нашу команду – мы все очень рады видеть его здесь. От имени всех нас поздравляем Нони, добро пожаловать в твою семью», – заявил Артета.

В прошлом сезоне 23-летний Мадуэке забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах за лондонский «Челси». Также футболист на регулярной основе вызывается в сборную Англии.

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Нони Мадуэке Микель Артета Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Арсенал Лондон
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