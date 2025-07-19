Артета объяснил, зачем Арсенал подписал вингера сборной Англии

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета объяснил, зачем лондонский клуб подписал вингера национальной сборной Англии Нони Мадуэке.

«Мы все очень рады приветствовать Мадуэке в команде. Нони – интересный и мощный молодой игрок, его выступления и статистика в последние сезоны были на неизменно высоком уровне. Он один из самых талантливых вингеров Премьер-лиги.

В свои 23 года у Нони уже есть опыт клубного и международного футбола и хорошо знает Премьер-лигу. Учитывая качество игры Нони в последние сезоны, мы очень рады, что он присоединился к нам.

Нони присоединится к нашей команде, где есть его партнеры по сборной Англии и другие футболисты, которых он знает. Он сразу же почувствует себя как дома. Его приход действительно усугубит нашу команду – мы все очень рады видеть его здесь. От имени всех нас поздравляем Нони, добро пожаловать в твою семью», – заявил Артета.

В прошлом сезоне 23-летний Мадуэке забил 11 голов и сделал 5 результативных передач в 45 матчах за лондонский «Челси». Также футболист на регулярной основе вызывается в сборную Англии.