Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
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Украина. Премьер лига
19 июля 2025, 20:59 | Обновлено 19 июля 2025, 21:00
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0

Усик обратился к президенту клуба УПЛ перед реваншем с Дюбуа

Александр поблагодарил Геннадия Буткевича

19 июля 2025, 20:59 | Обновлено 19 июля 2025, 21:00
1410
0
Усик обратился к президенту клуба УПЛ перед реваншем с Дюбуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик поблагодарил за поддержку президента житомирского «Полесья» Геннадия Буткевича перед реваншем против британца Даниэля Дюбуа.

«Это 10 лет партнерства, основанного на общих ценностях.

Инвестиционная компания BGV Group Management и ее основатель Геннадий Буткевич – официальный партнер USYK во время реванша из Дюбуа 19 июля в Лондоне.

В этом году поддержка компании охватила весь цикл подготовки к бою: от тренировочного лагеря в Испании до участия в реванше. Также мы благодарны за то, что BGV Group Management приняла участие в поддержке благотворительных инициатив нашей команды. В частности, при поддержке Геннадия Буткевича 18 июля в Лондоне состоится Business & Charity Gala Dinner, который собирается собрать £2,5 млн для строительства жилья для 64 украинских семей, потерявших дома из-за войны.

Свои люди не исчезают – они рядом годами. И я ценю это. Сегодня моя команда – это уже более 100 человек. Это ежедневная работа: тренировка, реабилитация, логистика, безопасность, подготовка к бою, работа по медиа — все это требует огромных ресурсов. Я благодарен партнерам, которые не просто рядом, а помогают поддерживать операционную деятельность крупной международной команды, приобщаются к благотворительным инициативам. Вместе мы можем больше и для спорта, и для страны.

Геннадий Владиславович, благодарность вам за развитие спорта и вашу верность общим спортивным ценностям — ценностям чемпионов», – написал Усик.

19 июля на стадионе «Уэмбли» (Лондон, Англия) состоится масштабный вечер бокса от влиятельного промоутера Фрэнка Уоррена и его компании Queensberry Promotions.

Главным событием станет бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе - на ринге встретятся украинец Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО).

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Олег Вахоцкий Источник: Instagram
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