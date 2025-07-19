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  4. Присоединится к Модричу. Милан может подписать еще одного игрока Реала
Испания
19 июля 2025, 10:01 |
848
0

Присоединится к Модричу. Милан может подписать еще одного игрока Реала

Итальянский клуб заинтересован в услугах левого защитника Франа Гарсии

19 июля 2025, 10:01 |
848
0
Присоединится к Модричу. Милан может подписать еще одного игрока Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Фран Гарсия

Левый защитник мадридского «Реала» Фран Гарсия может покинуть чемпионат Испании и продолжить карьеру в итальянской Серии А.

В услугах 25-летнего футболиста заинтересован «Милан», который ищет усиление на левый фланг обороны после ухода француза Тео Эрнандеса в Саудовскую Аравию.

Именитый итальянский клуб считает, что сможет подписать Гарсию после того, как в Италию перебрался хорватский полузащитник Лука Модрич. Футболисты продолжительное время играли вместе в Мадриде и имеют теплые отношения, что может помочь ускорить трансфер испанца.

«Реал» готов отпустить своего футболиста, но требует за переход 20 млн евро. На данный момент левый защитник пока не определился с клубом, в котором продолжит карьеру. «Милан» намерен провести переговоры с королевским клубом и убедить Франа перебраться в Серию А.

В прошлом сезоне Гарсия провел 54 матча во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал пять результативных передач. Контракт футболиста со «сливочными» истекает в июне 2027 года, а его ориентировочная стоимость составляет 18 млн евро.

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Реал Мадрид Фран Гарсия Милан Лука Модрич трансферы трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Николай Титюк Источник: AS
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