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  4. ЗИНЧЕНКО – об Усике: «Я знаю о нем те вещи, которые происходят за кулисами»
Профессиональный бокс
19 июля 2025, 09:15 |
1572
0

ЗИНЧЕНКО – об Усике: «Я знаю о нем те вещи, которые происходят за кулисами»

Украинский футболист рассказал о своем отношении к боксеру

19 июля 2025, 09:15 |
1572
0
ЗИНЧЕНКО – об Усике: «Я знаю о нем те вещи, которые происходят за кулисами»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

19 июля на английском стадионе «Уэмбли» состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг), который организует влиятельный британский промоутер Фрэнк Уоррен.

На ринге встретятся обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) из Украины и Даниэль Дюбуа (22–2, 21 КО), в руках которого находится пояс IBF и который представляет Великобританию.

Накануне этого противостояния известный украинский футболист Александр Зинченко рассказал о своем отношении к боксеру:

«Невероятно, что такие люди, как Усик, могут достигать высоких уровней. В разных направлениях. Мы очень гордимся Александром, ведь он многого добился. И как спортсмен, и как человек.

Я знаю о нем многое, что происходит за кулисами, потому что поддерживаю связь с военными и знаю, как Александр себя ведет и что он делает. Усик уделяет много времени, чтобы помочь солдатам. Это очень важно, потому что показывает, какое у него сердце. Это пример для остальных», – подытожил Зинченко.

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Александр Усик Александр Усик - Даниель Дюбуа Даниель Дюбуа Александр Зинченко
Николай Титюк Источник: DAZN
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