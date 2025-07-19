ЗИНЧЕНКО – об Усике: «Я знаю о нем те вещи, которые происходят за кулисами»

19 июля на английском стадионе «Уэмбли» состоится бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг), который организует влиятельный британский промоутер Фрэнк Уоррен.

На ринге встретятся обладатель титулов WBC, WBO и WBA Александр Усик (23–0, 14 КО) из Украины и Даниэль Дюбуа (22–2, 21 КО), в руках которого находится пояс IBF и который представляет Великобританию.

Накануне этого противостояния известный украинский футболист Александр Зинченко рассказал о своем отношении к боксеру:

«Невероятно, что такие люди, как Усик, могут достигать высоких уровней. В разных направлениях. Мы очень гордимся Александром, ведь он многого добился. И как спортсмен, и как человек.

Я знаю о нем многое, что происходит за кулисами, потому что поддерживаю связь с военными и знаю, как Александр себя ведет и что он делает. Усик уделяет много времени, чтобы помочь солдатам. Это очень важно, потому что показывает, какое у него сердце. Это пример для остальных», – подытожил Зинченко.