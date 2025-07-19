Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Гамбурге
В субботу на немецких грунтовых кортах сыграет только Даяна Ястремская
19 июля на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге (Германия) состоятся матчи 1/2 финала в одиночном разряде, а также пройдет один полуфинальный поединок в парном.
Из представительниц Украины в субботу на немецких кортах сыграет только Даяна Ястремская. Она встретится с Лоис Буассон.
Еще одна украинка Надежда Киченок, которая продолжает выступления в Гамбурге, свою финальную игру начнет в воскресенье, 20 числа.
Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Гамбурге
WTA 250 Гамбург. Одиночный разряд, 1/2 финала
Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 16:30)
Даяна Ястремская [2] – Лоис Буассон [5]
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