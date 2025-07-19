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WTA
19 июля 2025, 06:19 |
171
0

Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Гамбурге

В субботу на немецких грунтовых кортах сыграет только Даяна Ястремская

19 июля 2025, 06:19 |
171
0
Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Гамбурге
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

19 июля на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге (Германия) состоятся матчи 1/2 финала в одиночном разряде, а также пройдет один полуфинальный поединок в парном.

Из представительниц Украины в субботу на немецких кортах сыграет только Даяна Ястремская. Она встретится с Лоис Буассон.

Еще одна украинка Надежда Киченок, которая продолжает выступления в Гамбурге, свою финальную игру начнет в воскресенье, 20 числа.

Расписание матчей украинок на турнире WTA 250 в Гамбурге

WTA 250 Гамбург. Одиночный разряд, 1/2 финала

Центральный корт. 2-й запуск (не ранее 16:30)

Даяна Ястремская [2] – Лоис Буассон [5]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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