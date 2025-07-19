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19 июля 2025, 05:42 | Обновлено 19 июля 2025, 05:52
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Сокрушительная победа Андрееску: Канада разбила Испанию на Кубке Хопмана

Бьянка за 50 минут разобралась с Мариной Бассольс, Оже-Альяссим одолел Баутисту Агута

19 июля 2025, 05:42 | Обновлено 19 июля 2025, 05:52
31
0
Сокрушительная победа Андрееску: Канада разбила Испанию на Кубке Хопмана
Кубок Хопмана. Бьянка Андрееску

18 июля состоялось матчевое противостояние Канады и Испании на Кубке Хопманна 2025.

Канадцы одержали победу со счетом 3:0. Бьянка Андрееску и Феликс Оже-Альяссим выиграли свои одиночные матчи, а потом добыли викторию и в смешанном парном поединке.

Вначале Андрееску разгромила Марину Бассольс за 50 минут, отдав всего один гейм. Затем Феликс справился с Роберто Баутистой Агутом.

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В миксте дуэты Андрееску / Оже-Альяссим и Басстольс / Баутиста Агут провели только один сет – 6:3 в пользу канадцев.

19 июля Канада проведет противостояние против Греции, за которую выступают Стефанос Циципас и Деспина Папамихаил. Греки 17 числа уступили испанцам 1:2.

Кубок Хопмана 2025 – выставочный турнир, поединки которого проходят с 16 по 20 июля на хардовых кортах в итальянском городе Бари.

Кубок Хопмана 2025. Группа А, 18 июля

Канада – Испания – 3:0

  • 18:00. Бьянка Андрееску – Марина Бассольс – 6:0, 6:1
  • 19:30. Феликс Оже-Альяссим – Роберто Баутиста Агут – 6:3, 7:6 (7:3)
  • 21:00. Бьянка Андрееску / Феликс Оже-Альяссим – Марина Бассольс / Роберто Баутиста Агут – 6:3
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Марина Бассольс Роберто Баутиста Агут Феликс Оже-Альяссим Бьянка Андрееску Кубок Хопмана
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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