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WTA
19 июля 2025, 05:11 |
17
0

Найти лишнюю: определены полуфинальные пары турнира WTA 250 в Яссах

На румынском турнире борьбу за трофей продолжают Кырстя, Тайхман, Бегу и Кристиан

19 июля 2025, 05:11 |
17
0
Найти лишнюю: определены полуфинальные пары турнира WTA 250 в Яссах
WTA. Ирина-Камелия Бегу

18 июля на грунтовом турнире WTA 250 в Яссах (Румыния) состоялись четвертьфинальные поединки, по итогам которых были определены участницы 1/2 финала.

Полуфинальные пары: Сорана Кырстя vs Жиль Тайхман, Ирина-Камелия Бегу vs Жаклин Кристиан. Только Тайхман представляет не Румынию – она швейцарка.

Вторая сеяная Кристиан на своем пути прошла Дарью Лодикову, Яну Фетт и Панну Удварди. Ее следующая соперница Бегу выбила Нао Хибино, Викторию Хименес-Касинцеву и Анну Шишкову.

Кырстя уже успела пройти Михаэлу Бузарнеску, Варвару Грачеву и Марию Лурдес Карле. Тайхман, посеяная под шестым номером, справилась с Мириам Булгару, Майей Хвалиньской и Симоной Вальтерт.

Из всех четырех полуфиналисток только Жаклин входит в топ-100 – она 51-я.

WTA 250 Яссы. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Мария Лурдес Карле – Сорана Кырстя – 1:6, 4:6
Симона Вальтерт – Жиль Тайхман [6] – 7:5, 1:6, 5:7

Нижняя часть сетки

Ирина-Камелия Бегу [7] – Анна Шишкова [Q] – 6:2, 3:6, 7:5
Панна Удварди – Жаклин Кристиан [2] – 3:6, 4:6

WTA 250 Яссы. Пары 1/2 финала

Сорана Кырстя – Жиль Тайхман [6]
Ирина-Камелия Бегу [7] – Жаклин Кристиан [2]

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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