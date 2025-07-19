Найти лишнюю: определены полуфинальные пары турнира WTA 250 в Яссах

18 июля на грунтовом турнире WTA 250 в Яссах (Румыния) состоялись четвертьфинальные поединки, по итогам которых были определены участницы 1/2 финала.

Полуфинальные пары: Сорана Кырстя vs Жиль Тайхман, Ирина-Камелия Бегу vs Жаклин Кристиан. Только Тайхман представляет не Румынию – она швейцарка.

Вторая сеяная Кристиан на своем пути прошла Дарью Лодикову, Яну Фетт и Панну Удварди. Ее следующая соперница Бегу выбила Нао Хибино, Викторию Хименес-Касинцеву и Анну Шишкову.

Кырстя уже успела пройти Михаэлу Бузарнеску, Варвару Грачеву и Марию Лурдес Карле. Тайхман, посеяная под шестым номером, справилась с Мириам Булгару, Майей Хвалиньской и Симоной Вальтерт.

Из всех четырех полуфиналисток только Жаклин входит в топ-100 – она 51-я.

WTA 250 Яссы. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Мария Лурдес Карле – Сорана Кырстя – 1:6, 4:6

Симона Вальтерт – Жиль Тайхман [6] – 7:5, 1:6, 5:7

Нижняя часть сетки

Ирина-Камелия Бегу [7] – Анна Шишкова [Q] – 6:2, 3:6, 7:5

Панна Удварди – Жаклин Кристиан [2] – 3:6, 4:6

WTA 250 Яссы. Пары 1/2 финала

Сорана Кырстя – Жиль Тайхман [6]

Ирина-Камелия Бегу [7] – Жаклин Кристиан [2]