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Молодежные турниры
19 июля 2025, 04:12 | Обновлено 19 июля 2025, 04:57
35
0

ПАНЬКИВ: «Рух делает ставку на молодежь. Моя задача – быть им полезным»

Экс-игрок желто-черных назначен спортивным директором академии клуба

19 июля 2025, 04:12 | Обновлено 19 июля 2025, 04:57
35
0
ПАНЬКИВ: «Рух делает ставку на молодежь. Моя задача – быть им полезным»
ФК Рух. Юрий Панькив

40-летний специалист Юрий Панькив стал спортивным директором академии львовского «Руха». Бывший игрок «желто-черных» начинает свой путь в административной структуре клуба.

В структуре «Руха» произошло пополнение. Юрий Панькив теперь занимает должность спортивного директора академии «Руха». В частности, он сосредоточится на административной и коммуникационной составляющих, будет отвечать за формирование контрактов юных футболистов, вопросы селекции, а также делиться опытом с воспитанниками клубной академии.

Спортивный директор академии «Руха» Юрий Панькив отметил:

«Клуб делает большую ставку на собственных воспитанников. Моя задача – быть полезным для этой молодежи. Это и помощь в игровых вопросах, и в оформлении трудовых документов, контрактов, взаимодействие с тренерами и родителями, контроль за развитием молодых футболистов. Хочется, чтобы эти ребята развивались, хорошо играли за «Рух», представляли сначала юношеские и молодежные сборные Украины, а позже и главную команду страны. Надеюсь, клуб будет всячески способствовать игрокам в этом, и я, в свою очередь, приложу максимум усилий, чтобы как можно больше наших футболистов выступали на высоком уровне».

На новой должности Юрий Панькив будет работать с директором академии «Руха» – Владимиром Безубяком. Клуб ставит перед ними задачу развивать молодых футболистов, чтобы клубные команды успешно выступали в детско-юношеских турнирах и готовили кадры для основной команды, выступающей в УПЛ.

Директор академии «Руха» Владимир Безубяк рассказал:

«Юрия Панькива знаю давно, еще с тех времен, когда он только начинал играть. И я подсчитал, что он уже 33 года в футболе и имеет очень большой и интересный практический опыт. Ведь Юрий играл на высоком уровне, выступал за разные сборные Украины, а также играл в еврокубках.

Считаю, что это очень позитивное назначение для академии, ведь Юрий – позитивный и коммуникабельный человек. Он сможет выстроить связь между детьми, тренерами и родителями, будет помогать в селекционных вопросах. Юрий имеет современный взгляд на развитие футболистов. Конечно, ключевые решения принимаются коллегиально, но у каждого есть своя зона ответственности, и наша цель – общий результат, который проявится в достижениях команд академии и количестве подготовленных кадров для первой команды и юношеских и молодежных сборных Украины. Я и другие руководители клуба поможем ему освоиться на новой должности и вникнуть в административные процессы академии. Нравится, что все мы – единомышленники, поэтому работать с такими людьми – одно удовольствие.

Мы видим, что за 4 года своей работы академия «Руха» показала стремительный прогресс. В этом году мы заняли чистое второе место по количеству медалей в ДЮФЛ, и нас опередило только «Динамо», а «Рух» точно мог рассчитывать на еще лучшие результаты при более благоприятных обстоятельствах. Наши воспитанники также достойно выступают на международной арене, в частности в Интерлиге и других турнирах. Будем стараться дальше развиваться и вскоре везде занимать первые места, но главное – готовить кадры для первой команды: профессиональных игроков, готовых к игре на высоком уровне».

Фотогалерея: Юрий Панькив

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Юрий Панькив чемпионат Украины по футболу спортивный директор Украинская Премьер-лига Рух Львов академия ФК Рух Владимир Безубяк
Николай Степанов Источник: ФК Рух Львов
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