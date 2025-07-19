На турнире АТР 250 в Лос-Кабосе известны полуфиналисты. Когда пройдут игры?

Утром 19 июля на хардовом турнире АТР 250 в Лос-Кабосе состоятся полуфинальные матчи.

Пары 1/2 финала: Денис Шаповалов vs Адам Уолтон, Адрей Рублев vs Александар Ковачевич.

Шаповалов на своем пути одолел Говинда Нанду и Тристана Скулкейта. Канадец посеян под третьим номером. Уолтон справился с Родриго Пачекой, Нишешем Басавареди и Джеймсом Даквортом. Ранее Шаповалов и Уолтон играли между собой только один раз – 8 марта 2025 года Денис одолела Адама в 1/32 финала Мастерса в Майами.

Ковачевич в Мексике уже успел обыграть Хади Хабиба, Луиса Карлоса Альвареса Вальдеса и Хуана Пабло Фиковича. Александар получил седьмой номер посева. Первая ракетка соревнований Рублев одолел Алекса Эрнандеса и Эмилио Наву. Рублев и Ковачевич проведут второе очное противостояние – 1 февраля 2025 года американец выбил «нейтрала» в полуфинале турнира АТР 250 в Монпелье.

АТР 250 Лос-Кабос. 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Андрей Рублев [1] – Эмилио Нава – 5:7, 6:4, 6:3

Хуан Пабло Фикович – Александар Ковачевич – 3:6, 1:6

Нижняя часть сетки

Тристан Скулкейт – Денис Шаповалов [3] – 3:6, 2:6

Адам Уолтон [8] – Джеймс Дакворт – 3:6, 6:3, 6:4

АТР 250 Лос-Кабос. Пары 1/2 финала

Андрей Рублев [1] – Александар Ковачевич

Денис Шаповалов [3] – Адам Уолтон [8]