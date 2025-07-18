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18 июля 2025, 23:13 |
732
2

Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола

Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым по версии Sky Sports

18 июля 2025, 23:13 |
732
2
Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Авторитетное издание Sky Sports провело опрос, чтобы определить величайшего и самого лучшего футболиста за всю историю существования этого вида спорта.

В итоге участие в голосовании приняли почти полмиллиона респондентов. Перове место занял форвард сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который получил 36% всех голосов.

На втором месте с незначительным отставанием разместился именитый аргентинец Лионель Месси, который выступает за американский «Интер Майами» (35%).

Третью позицию занял легендарный соотечественник Месси – Диего Марадона, а четверку сильнейших замкнул бразилец Пеле.

ФОТО. Лучшие футболисты в истории по версии Sky Sports

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Криштиану Роналду Лионель Месси Пеле Диего Марадона лучший игрок
Николай Титюк Источник: Sky Sports
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Boodya
483 тисячі голосів.
Ну...це експертно і вагомо звичайно😂😂
Безкінечний рейтинг, на рейтинг, під рейтинг, коло рейтингу.
Це максимальна маячня, більша навіть за безкінечні трансфери наших футболістів😂😂
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yura koshak
Брєд!
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