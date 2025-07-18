Месси – второй, Пеле – четвертый. Определен лучший игрок в истории футбола
Лидер сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым по версии Sky Sports
Авторитетное издание Sky Sports провело опрос, чтобы определить величайшего и самого лучшего футболиста за всю историю существования этого вида спорта.
В итоге участие в голосовании приняли почти полмиллиона респондентов. Перове место занял форвард сборной Португалии и саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду, который получил 36% всех голосов.
На втором месте с незначительным отставанием разместился именитый аргентинец Лионель Месси, который выступает за американский «Интер Майами» (35%).
Третью позицию занял легендарный соотечественник Месси – Диего Марадона, а четверку сильнейших замкнул бразилец Пеле.
ФОТО. Лучшие футболисты в истории по версии Sky Sports
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Ну...це експертно і вагомо звичайно😂😂
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