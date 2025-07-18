«Не стоило этого делать». Юрист рассказал, как Мудрик сам себе навредил
Евгений Пронин считает, что открытие пробы В было лишним
Известный юрист Евгений Пронин рассказал, что было бы, если бы украинский футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик, которого обвиняют в употреблении допинга, не открывал допинг-пробу В:
«Я думаю, что могла быть по аналогии с Бесединым санкция 1 год. Но мы не знаем всех нюансов. Есть две ближайшие аналогии в футболе с Мудриком. Это Беседин и Погба.
Если бы условно был «козел отпущения» — лицо, которое взяло на себя ответственность, то это было бы интересно. Что мы сейчас видим? Открыта проба А, у него есть мельдоний. Он сказал, что открывает пробу Б, результаты которой до сих пор неизвестны. Я изучал статистику, когда дольше всего открывали пробу Б. Проба Б открывается от 2 до 4 недель и она известна. Проба А была открыта в прошлом году, то есть проба Б должна была быть открыта в феврале и уже объявлена. Уже лето. Была такая история у Поля Погба. Они затянули на месяц. Но они затянули не открытие пробы Б, а публикацию результатов. Я убежден, что проба Б была открыта в срок, просто они создали эту информационную тишину и сейчас судятся или оспаривают эту ситуацию».
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