Список самых результативных игроков в каждом из последних 10 сезонов

По итогам кампании 2024/25 нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах набрал больше всего очков по системе «гол + пас» среди игроков топ-5 лиг Европы – 61 (37 Г + 24 А).

За последние 10 сезонов чаще всего лидером по количеству результативных действий становился нападающий «Интер Майами» Лионель Месси (4 раза):

2014/15: 94 (62 Г + 32 А)

2016/17: 73 (57 Г + 18 А)

2017/18: 73 (52 Г + 21 А)

2018/19: 74 (54 Г + 20 А)

Перед Салахом трижды подряд самым результативным игроком был нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе:

2021/22: 75 (49 Г + 26 А)

2022/23: 67 (54 Г + 13 А)

2023/24: 71 (52 Г + 19 А)

Больше всего очков по системе «гол + пас» среди лидеров последних 10 сезонов набрал Лионель Месси – 94 в кампании 2014/15.