Список самых результативных игроков в каждом из последних 10 сезонов
Учтены как выступления за клубы топ-5 европейских лиг, так и матчи за национальные сборные
По итогам кампании 2024/25 нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах набрал больше всего очков по системе «гол + пас» среди игроков топ-5 лиг Европы – 61 (37 Г + 24 А).
За последние 10 сезонов чаще всего лидером по количеству результативных действий становился нападающий «Интер Майами» Лионель Месси (4 раза):
- 2014/15: 94 (62 Г + 32 А)
- 2016/17: 73 (57 Г + 18 А)
- 2017/18: 73 (52 Г + 21 А)
- 2018/19: 74 (54 Г + 20 А)
Перед Салахом трижды подряд самым результативным игроком был нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе:
- 2021/22: 75 (49 Г + 26 А)
- 2022/23: 67 (54 Г + 13 А)
- 2023/24: 71 (52 Г + 19 А)
Больше всего очков по системе «гол + пас» среди лидеров последних 10 сезонов набрал Лионель Месси – 94 в кампании 2014/15.
📊 Les joueurs les plus décisifs par saison (buts + passes décisives) pic.twitter.com/A6Z5OBdRRt— PopFoot (@ThePopFoot) July 16, 2025
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