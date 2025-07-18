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Англия
18 июля 2025, 22:32 |
278
0

Список самых результативных игроков в каждом из последних 10 сезонов

Учтены как выступления за клубы топ-5 европейских лиг, так и матчи за национальные сборные

18 июля 2025, 22:32 |
278
0
Список самых результативных игроков в каждом из последних 10 сезонов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

По итогам кампании 2024/25 нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах набрал больше всего очков по системе «гол + пас» среди игроков топ-5 лиг Европы – 61 (37 Г + 24 А).

За последние 10 сезонов чаще всего лидером по количеству результативных действий становился нападающий «Интер Майами» Лионель Месси (4 раза):

  • 2014/15: 94 (62 Г + 32 А)
  • 2016/17: 73 (57 Г + 18 А)
  • 2017/18: 73 (52 Г + 21 А)
  • 2018/19: 74 (54 Г + 20 А)

Перед Салахом трижды подряд самым результативным игроком был нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе:

  • 2021/22: 75 (49 Г + 26 А)
  • 2022/23: 67 (54 Г + 13 А)
  • 2023/24: 71 (52 Г + 19 А)

Больше всего очков по системе «гол + пас» среди лидеров последних 10 сезонов набрал Лионель Месси – 94 в кампании 2014/15.

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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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