ФОТО. Футболист Реала отпраздновал свадьбу после тайной росписи

Футболист мадридского «Реала» Эндрик и модель Габриэли Миранда официально поженились 16 сентября 2024 года в Мадриде, а теперь поделились свадебными фото.

Пара устроила элегантную вечеринку на природе в кругу близких: молодожёны были в белом, гости — в чёрном.

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В соцсетях Эндрик подписал снимки: «Сеньор и сеньора Соуза», а также процитировал Библию: «Что Бог соединил — человек да не разлучает».

Как ранее рассказала Габриэли, у них есть «контракт отношений» с шуточными правилами: запрет на вредные привычки, обязательное «я тебя люблю», запрещённые слова — «ок», «ахаха», «красота», «ККК», а за нарушение — в конце месяца нужно подарить партнёру то, что он попросит.