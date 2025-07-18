ФОТО. Жена футболиста УПЛ зажгла откровенными сниками на пляже

Жена футболиста ЛНЗ Александра Драмбаева, Александра, взорвала Instagram пляжными фото.

Александра поразила подписчиков смелыми кадрами в серебристом бикини.

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Фото, сделанные на пляже, быстро стало вирусным: загар, уверенная поза и пикантный образ привлекли массу внимания.

Пока ЛНЗ готовится к новому сезону, девушка игрока напомнила, что лето — это не только футбол, но и красота, вдохновение и немного жара в ленте.