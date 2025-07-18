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18 июля 2025, 21:15 |
1525
3

ФОТО. Жена футболиста УПЛ зажгла откровенными сниками на пляже

Александра Драмбаева заслуживает обложки журналов

18 июля 2025, 21:15 |
1525
3
ФОТО. Жена футболиста УПЛ зажгла откровенными сниками на пляже
Instagram. Александра Драмбаева

Жена футболиста ЛНЗ Александра Драмбаева, Александра, взорвала Instagram пляжными фото.

Александра поразила подписчиков смелыми кадрами в серебристом бикини.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Фото, сделанные на пляже, быстро стало вирусным: загар, уверенная поза и пикантный образ привлекли массу внимания.

Пока ЛНЗ готовится к новому сезону, девушка игрока напомнила, что лето — это не только футбол, но и красота, вдохновение и немного жара в ленте.

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фото lifestyle ЛНЗ Черкассы Александр Драмбаев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
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McLay
ДП2С !
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Перець
Запалила так запалила з 1 розміром
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