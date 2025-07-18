Другие новости18 июля 2025, 21:15 |
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ФОТО. Жена футболиста УПЛ зажгла откровенными сниками на пляже
Александра Драмбаева заслуживает обложки журналов
18 июля 2025, 21:15 |
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Жена футболиста ЛНЗ Александра Драмбаева, Александра, взорвала Instagram пляжными фото.
Александра поразила подписчиков смелыми кадрами в серебристом бикини.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Фото, сделанные на пляже, быстро стало вирусным: загар, уверенная поза и пикантный образ привлекли массу внимания.
Пока ЛНЗ готовится к новому сезону, девушка игрока напомнила, что лето — это не только футбол, но и красота, вдохновение и немного жара в ленте.
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Запалила так запалила з 1 розміром
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