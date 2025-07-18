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18 июля 2025, 20:56 |
869
0

ФОТО. Звезда футбола лишен водительских прав. Бан на год

Пол Инс лишён прав на год за вождение в нетрезвом виде

18 июля 2025, 20:56 |
869
0
ФОТО. Звезда футбола лишен водительских прав. Бан на год
Instagram. Пол Инс

Бывший капитан сборной Англии Пол Инс на 12 месяцев лишён водительских прав после ДТП на Range Rover в Чешире.

Авария произошла 28 июня возле гольф-клуба Heswall. Алкотест показал 49 мкг алкоголя при допустимом уровне 35.

Инс признал вину в суде Честера и получил штраф £7,085. По словам адвоката, он выпил два напитка после гольфа, не ел и ошибочно считал, что может вести машину.

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Инцидент произошёл, когда Инс потянулся за телефоном, задел бордюр и повредил шины. Он остановился на заправке, где его задержали полицейские.

Инс — бывший полузащитник «МЮ», «Интера», «Ливерпуля» и «Вест Хэма», сыграл 53 матча за сборную. Последним его тренерским клубом был «Рединг» (2022–2023).

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фото lifestyle Пол Инс
Максим Лапченко Источник: The Sun
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