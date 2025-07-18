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Клубный чемпионат мира
18 июля 2025, 20:41 |
349
0

Как отличается средняя продолжительность матчей в Европе и США?

За основу были выбраны топ-5 европейских чемпионатов, а также MLS и КЧМ

18 июля 2025, 20:41 |
349
0
Как отличается средняя продолжительность матчей в Европе и США?
Getty Images/Global Images Ukraine

Известный статистический портал Opta опубликовал интересные сравнительные данные топ-5 европейских чемпионатов, а также MLS и КЧМ.

За основу были взяты средняя продолжительность матча, каждого из таймов, перерыва и задержки начала игр (в сезоне 2024/25 – для Европы, в 2025 году – для MLS и КЧМ).

Сравнительный анализ показал существенное отличие в проведении матчей в США по сравнению с Европой.

Среднее время продолжительности матча

  • 02:08:13 – MLS
  • 02:06:20 – Клубный чемпионат мира
  • 01:57:17 – Ла Лига
  • 01:56:19 – АПЛ
  • 01:56:19 – Лига 1
  • 01:55:56 – Серия А
  • 01:55:09 – Бундеслига

Среднее время продолжительности первого тайма

  • 49:35 – MLS
  • 49:14 – Клубный чемпионат мира
  • 48:31 – Лига 1
  • 48:13 – АПЛ
  • 48:04 – Ла Лига
  • 47:42 – Бундеслига
  • 47:11 – Серия А

Среднее время продолжительности второго тайма

  • 56:04 – Клубный чемпионат мира
  • 51:58 – MLS
  • 51:32 – АПЛ
  • 51:07 – Ла Лига
  • 51:02 – Лига 1
  • 50:16 – Бундеслига
  • 50:03 – Серия А

Среднее время задержки первого тайма от запланированного

  • 10:41 – MLS
  • 01:43 – Серия А
  • 01:36 – Ла Лига
  • 01:26 – Клубный чемпионат мира
  • 00:39 – АПЛ
  • 00:27 – Бундеслига
  • 00:25 – Лига 1

Среднее время перерыва

  • 19:35 – Клубный чемпионат мира
  • 17:00 – Серия А
  • 16:44 – Бундеслига
  • 16:30 – Ла Лига
  • 16:22 – Лига 1
  • 15:58 – MLS
  • 15:55 – АПЛ
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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