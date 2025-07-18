Как отличается средняя продолжительность матчей в Европе и США?

Известный статистический портал Opta опубликовал интересные сравнительные данные топ-5 европейских чемпионатов, а также MLS и КЧМ.

За основу были взяты средняя продолжительность матча, каждого из таймов, перерыва и задержки начала игр (в сезоне 2024/25 – для Европы, в 2025 году – для MLS и КЧМ).

Сравнительный анализ показал существенное отличие в проведении матчей в США по сравнению с Европой.

Среднее время продолжительности матча

02:08:13 – MLS

02:06:20 – Клубный чемпионат мира

01:57:17 – Ла Лига

01:56:19 – АПЛ

01:56:19 – Лига 1

01:55:56 – Серия А

01:55:09 – Бундеслига

Среднее время продолжительности первого тайма

49:35 – MLS

49:14 – Клубный чемпионат мира

48:31 – Лига 1

48:13 – АПЛ

48:04 – Ла Лига

47:42 – Бундеслига

47:11 – Серия А

Среднее время продолжительности второго тайма

56:04 – Клубный чемпионат мира

51:58 – MLS

51:32 – АПЛ

51:07 – Ла Лига

51:02 – Лига 1

50:16 – Бундеслига

50:03 – Серия А

Среднее время задержки первого тайма от запланированного

10:41 – MLS

01:43 – Серия А

01:36 – Ла Лига

01:26 – Клубный чемпионат мира

00:39 – АПЛ

00:27 – Бундеслига

00:25 – Лига 1

Среднее время перерыва