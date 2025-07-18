Как отличается средняя продолжительность матчей в Европе и США?
За основу были выбраны топ-5 европейских чемпионатов, а также MLS и КЧМ
Известный статистический портал Opta опубликовал интересные сравнительные данные топ-5 европейских чемпионатов, а также MLS и КЧМ.
За основу были взяты средняя продолжительность матча, каждого из таймов, перерыва и задержки начала игр (в сезоне 2024/25 – для Европы, в 2025 году – для MLS и КЧМ).
Сравнительный анализ показал существенное отличие в проведении матчей в США по сравнению с Европой.
Среднее время продолжительности матча
- 02:08:13 – MLS
- 02:06:20 – Клубный чемпионат мира
- 01:57:17 – Ла Лига
- 01:56:19 – АПЛ
- 01:56:19 – Лига 1
- 01:55:56 – Серия А
- 01:55:09 – Бундеслига
Среднее время продолжительности первого тайма
- 49:35 – MLS
- 49:14 – Клубный чемпионат мира
- 48:31 – Лига 1
- 48:13 – АПЛ
- 48:04 – Ла Лига
- 47:42 – Бундеслига
- 47:11 – Серия А
Среднее время продолжительности второго тайма
- 56:04 – Клубный чемпионат мира
- 51:58 – MLS
- 51:32 – АПЛ
- 51:07 – Ла Лига
- 51:02 – Лига 1
- 50:16 – Бундеслига
- 50:03 – Серия А
Среднее время задержки первого тайма от запланированного
- 10:41 – MLS
- 01:43 – Серия А
- 01:36 – Ла Лига
- 01:26 – Клубный чемпионат мира
- 00:39 – АПЛ
- 00:27 – Бундеслига
- 00:25 – Лига 1
Среднее время перерыва
- 19:35 – Клубный чемпионат мира
- 17:00 – Серия А
- 16:44 – Бундеслига
- 16:30 – Ла Лига
- 16:22 – Лига 1
- 15:58 – MLS
- 15:55 – АПЛ
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