ФОТО. Юная звезда Арсенала прокачивает себя в другом виде спорте. Вау
Итан Нванери серьезно настроен на новый сезон
18-летний полузащитник «Арсенала» Итан Нванери проводит предсезонную подготовку с капитаном сборной Англии по пляжному футболу Аароном Кларком.
Он хочет закрепиться в основе команды Артеты и попасть в заявку сборной Англии на ЧМ-2026.
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Нванери, забивший 9 голов в 16 матчах прошлого сезона, тренировался по программе Electi Training после победы с U21 на Евро.
Аарон Кларк работает в академии «Арсенала» с 2011 года и параллельно играет за сборную по пляжному футболу.
По мнению Кларка, тренировки на песке развивают технику и физику, и он стремится внедрить этот формат в систему подготовки юных игроков «Арсенала».
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