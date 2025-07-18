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18 июля 2025, 20:19 |
252
1

ФОТО. Юная звезда Арсенала прокачивает себя в другом виде спорте. Вау

Итан Нванери серьезно настроен на новый сезон

18 июля 2025, 20:19 |
252
1
ФОТО. Юная звезда Арсенала прокачивает себя в другом виде спорте. Вау
Instagram. Итан Нванери с тренерами

18-летний полузащитник «Арсенала» Итан Нванери проводит предсезонную подготовку с капитаном сборной Англии по пляжному футболу Аароном Кларком.

Он хочет закрепиться в основе команды Артеты и попасть в заявку сборной Англии на ЧМ-2026.

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Нванери, забивший 9 голов в 16 матчах прошлого сезона, тренировался по программе Electi Training после победы с U21 на Евро.

Аарон Кларк работает в академии «Арсенала» с 2011 года и параллельно играет за сборную по пляжному футболу.

По мнению Кларка, тренировки на песке развивают технику и физику, и он стремится внедрить этот формат в систему подготовки юных игроков «Арсенала».

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Максим Лапченко Источник: The Sun
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Комментарии 1
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AndiM
Ще один англійський сер-джентельмен   якась гагаузія бл ,а не Англія. Всі королі в могилах як вужі крутяться ,коли бачать у що перетворили те, за що вони воювали.
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