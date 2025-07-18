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18 июля 2025, 19:46 |
185
1

ВИДЕО. Первый музей Роналду в Азии. Криштиану приглашает фанов

CR7 LIFE Museum — первый музей Роналду в Азии с трофеями, хроникой карьеры и YouTube-студией UR7

18 июля 2025, 19:46 |
185
1
ВИДЕО. Первый музей Роналду в Азии. Криштиану приглашает фанов
Instagram. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду открыл свой первый музей в Азии — CR7 LIFE Museum в Гонконге.

Футболист пригласил поклонников посетить пространство, посвящённое его жизни и карьере.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В музее представлены трофеи, хронология достижений, интерактивы и YouTube-студия UR7.

Роналду выложил тизер в Instagram с подписью: «Моё путешествие. Моё наследие. Горжусь, что делюсь частью своей жизни».

Официальное открытие музея состоялось 7 июля 2025 года.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Yura
скромный малый, свой музей при жизни...
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