ВИДЕО. Первый музей Роналду в Азии. Криштиану приглашает фанов

Криштиану Роналду открыл свой первый музей в Азии — CR7 LIFE Museum в Гонконге.

Футболист пригласил поклонников посетить пространство, посвящённое его жизни и карьере.

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В музее представлены трофеи, хронология достижений, интерактивы и YouTube-студия UR7.

Роналду выложил тизер в Instagram с подписью: «Моё путешествие. Моё наследие. Горжусь, что делюсь частью своей жизни».

Официальное открытие музея состоялось 7 июля 2025 года.