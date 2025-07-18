Другие новости18 июля 2025, 19:46 |
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ВИДЕО. Первый музей Роналду в Азии. Криштиану приглашает фанов
CR7 LIFE Museum — первый музей Роналду в Азии с трофеями, хроникой карьеры и YouTube-студией UR7
18 июля 2025, 19:46 |
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Криштиану Роналду открыл свой первый музей в Азии — CR7 LIFE Museum в Гонконге.
Футболист пригласил поклонников посетить пространство, посвящённое его жизни и карьере.
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В музее представлены трофеи, хронология достижений, интерактивы и YouTube-студия UR7.
Роналду выложил тизер в Instagram с подписью: «Моё путешествие. Моё наследие. Горжусь, что делюсь частью своей жизни».
Официальное открытие музея состоялось 7 июля 2025 года.
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