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Украина. Премьер лига
18 июля 2025, 20:28 | Обновлено 18 июля 2025, 20:39
368
0

Игрок Шахтера: «Мы сейчас делаем то, к чему не привыкли»

Марлон Гомес оценил старт работы с Ардой Тураном

18 июля 2025, 20:28 | Обновлено 18 июля 2025, 20:39
368
0
Игрок Шахтера: «Мы сейчас делаем то, к чему не привыкли»
ФК Шахтер. Марлон Гомес

Хавбек Шахтера Марлон Гомес высказался о работе с новым тренером Ардой Тураной и начале борьбы в квалификации Лиги Европы.

– «Шахтер» провел контрольный матч с «Триглавом», ты отыграл два тайма. Каким этот матч получился для команды и в чем причина поражения?
– Мы больше владели мячом, но в игре не хватило времени. К сожалению, не смогли одержать победу. Да, у нас были хорошие моменты и пасы, однако в последний момент не удалось. Надо работать, чтобы улучшаться с каждым днем. Немного уставшие, потому что прилетели утром и мало отдыхали. Но мы делаем вещи, к которым еще не привыкли. Жаль, что проиграли товарищеский матч.

– Месяц плодотворной работы под руководством Арды Турана позади – сбор, первый квалификационный раунд Лиги Европы. Каковы твои выводы относительно работы?
– Стиль игры Мистера – это то, что мне очень нравится. Стиль импульсивный, быстро прессингуем, когда теряем мяч. Думаю, это важно для нас. Мы развиваемся каждый день, как я уже говорил, и как команда и как одна семья. Все вместе, единственные. И я верю, что мы будем еще развиваться. Можем еще больше расти в соревнованиях.

– Во втором квалификационном раунде Лиги Европы «Шахтер» сыграет с «Бешикташем». Какие ожидания от этого противостояния и насколько эти два матча могут быть непростыми для «горняков»?
– Ожидание – это самое лучшее, что есть. Сейчас нет лёгких игр. «Шахтер» делает игру сложной. Применяем то, что тренируем в течение недели. Надеюсь на хорошее выступление «Шахтера», чтобы мы могли одержать верх. И победить еще в одной игре.

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Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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