ФОТО. Девушка Роналду взорвала сеть снимком в обтягивающем платье

Джорджина Родригес, возлюбленная Криштиану Роналду, поразила новым образом.

В Instagram она выложила фото в обтягивающем тёмно-синем платье, подчёркивающем её фигуру.

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Образ дополнили бежевые туфли и собранные волосы. На фоне — мозаичная стена стильного интерьера.

В руках у Джорджины — чертежи, что может указывать на её участие в дизайнерских или архитектурных проектах – возможно, пара купила новый объект.