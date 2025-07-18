Другие новости18 июля 2025, 19:36 |
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ФОТО. Девушка Роналду взорвала сеть снимком в обтягивающем платье
Джорджина Родригес показала стильный образ и намекнула на участие в новом проекте
18 июля 2025, 19:36 |
1147
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Джорджина Родригес, возлюбленная Криштиану Роналду, поразила новым образом.
В Instagram она выложила фото в обтягивающем тёмно-синем платье, подчёркивающем её фигуру.
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Образ дополнили бежевые туфли и собранные волосы. На фоне — мозаичная стена стильного интерьера.
В руках у Джорджины — чертежи, что может указывать на её участие в дизайнерских или архитектурных проектах – возможно, пара купила новый объект.
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