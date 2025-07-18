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18 июля 2025, 19:36 |
1147
2

ФОТО. Девушка Роналду взорвала сеть снимком в обтягивающем платье

Джорджина Родригес показала стильный образ и намекнула на участие в новом проекте

18 июля 2025, 19:36 |
1147
2
ФОТО. Девушка Роналду взорвала сеть снимком в обтягивающем платье
Instagram. Джорджина Родригес

Джорджина Родригес, возлюбленная Криштиану Роналду, поразила новым образом.

В Instagram она выложила фото в обтягивающем тёмно-синем платье, подчёркивающем её фигуру.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Образ дополнили бежевые туфли и собранные волосы. На фоне — мозаичная стена стильного интерьера.

В руках у Джорджины — чертежи, что может указывать на её участие в дизайнерских или архитектурных проектах – возможно, пара купила новый объект.

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фото lifestyle девушки Джорджина Родригес Криштиану Роналду
Максим Лапченко Источник: Instagram
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Перець
Если жопа шире плеч ,то зачем её беречь
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