ФОТО. Жена футболиста Динамо блеснула эротичным снимком. Топ

Марина Литвин, возлюбленная футболиста «Динамо» Владислава Супряги, поразила подписчиков новым снимком в купальнике.

Фото быстро набрало популярность в соцсетях благодаря изысканному образу и визуальной эстетике.

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Инфлюенсерша активно сотрудничает с модными брендами, а её Instagram насчитывает почти 16 тысяч подписчиков.

На снимке Марина позирует в воде, демонстрируя стройную фигуру.

Пользователи сравнили кадр с глянцевой рекламой.