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  4. ФОТО. Жена футболиста Динамо блеснула эротичным снимком. Топ
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18 июля 2025, 18:27 |
1513
1

ФОТО. Жена футболиста Динамо блеснула эротичным снимком. Топ

Марина Литвин впечатлила своих подписчиков

18 июля 2025, 18:27 |
1513
1
ФОТО. Жена футболиста Динамо блеснула эротичным снимком. Топ
Instagram. Марина Литвин, жена Владислава Супряги

Марина Литвин, возлюбленная футболиста «Динамо» Владислава Супряги, поразила подписчиков новым снимком в купальнике.

Фото быстро набрало популярность в соцсетях благодаря изысканному образу и визуальной эстетике.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Инфлюенсерша активно сотрудничает с модными брендами, а её Instagram насчитывает почти 16 тысяч подписчиков.

На снимке Марина позирует в воде, демонстрируя стройную фигуру.

Пользователи сравнили кадр с глянцевой рекламой.

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фото lifestyle Владислав Супряга Динамо Киев девушки Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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zzg77
Краще б Супряга вразив своєю грою!
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