Другие новости18 июля 2025, 18:27 |
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ФОТО. Жена футболиста Динамо блеснула эротичным снимком. Топ
Марина Литвин впечатлила своих подписчиков
18 июля 2025, 18:27 |
1513
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Марина Литвин, возлюбленная футболиста «Динамо» Владислава Супряги, поразила подписчиков новым снимком в купальнике.
Фото быстро набрало популярность в соцсетях благодаря изысканному образу и визуальной эстетике.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Инфлюенсерша активно сотрудничает с модными брендами, а её Instagram насчитывает почти 16 тысяч подписчиков.
На снимке Марина позирует в воде, демонстрируя стройную фигуру.
Пользователи сравнили кадр с глянцевой рекламой.
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