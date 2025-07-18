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18 июля 2025, 18:25 |
63
0

Канада – Испания. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния выставочного турнира

18 июля 2025, 18:25 |
63
0
Канада – Испания. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Instagram. Бьянка Андрееску

18 июля проходит матчевое противостояние Канады и Испании в группе А Кубка Хопмана 2025.

Канадцы проводят первые поединки, а испанцы днем ранее обыграли Грецию 2:1. 19 июля Канада встретится с греками.

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Победитель группы выйдет в финал выставочного турнира.

Кубок Хопмана 2025. Группа А, 18 июля

Канада – Испания

  • 18:00. Бьянка Андрееску – Марина Бассольс
  • 19:30. Феликс Оже-Альяссим – Роберто Баутиста Агут
  • 21:00. Бьянка Андрееску / Феликс Оже-Альяссим – Марина Бассольс / Роберто Баутиста Агут
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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