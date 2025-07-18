Другие новости18 июля 2025, 18:25 |
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Канада – Испания. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния выставочного турнира
18 июля 2025, 18:25 |
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18 июля проходит матчевое противостояние Канады и Испании в группе А Кубка Хопмана 2025.
Канадцы проводят первые поединки, а испанцы днем ранее обыграли Грецию 2:1. 19 июля Канада встретится с греками.
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Победитель группы выйдет в финал выставочного турнира.
Кубок Хопмана 2025. Группа А, 18 июля
Канада – Испания
- 18:00. Бьянка Андрееску – Марина Бассольс
- 19:30. Феликс Оже-Альяссим – Роберто Баутиста Агут
- 21:00. Бьянка Андрееску / Феликс Оже-Альяссим – Марина Бассольс / Роберто Баутиста Агут
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