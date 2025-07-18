Италия – Франция. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 июля состоится матчевое противостояние между Италией и Франции в группе B Кубка Хопмана 2025.

Встречи пройдут на хардовых покрытиях в итальянском городе Бари. Старт первого матча запланирован на 18:30 по Киеву.

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Итальянцы и французы переиграли хорватов и в очном противостоянии определят финалиста турнира.

Кубок Хопмана 2025. Группа В, 18 июля

Италия – Франция

18:30. Лючия Бронцетти – Хлоэ Паке

20:00. Флавио Коболли – Ришар Гаске

21:30. Лючия Бронцетти / Флавио Коболли – Хлоэ Паке / Ришар Гаске

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