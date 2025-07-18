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18 июля 2025, 18:35 | Обновлено 18 июля 2025, 18:37
87
0

Италия – Франция. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матчевого противостояния выставочного турнира

18 июля 2025, 18:35 | Обновлено 18 июля 2025, 18:37
87
0
Италия – Франция. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Кубок Хопмана

18 июля состоится матчевое противостояние между Италией и Франции в группе B Кубка Хопмана 2025.

Встречи пройдут на хардовых покрытиях в итальянском городе Бари. Старт первого матча запланирован на 18:30 по Киеву.

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Итальянцы и французы переиграли хорватов и в очном противостоянии определят финалиста турнира.

Кубок Хопмана 2025. Группа В, 18 июля

Италия – Франция

  • 18:30. Лючия Бронцетти – Хлоэ Паке
  • 20:00. Флавио Коболли – Ришар Гаске
  • 21:30. Лючия Бронцетти / Флавио Коболли – Хлоэ Паке / Ришар Гаске

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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