Италия – Франция. Кубок Хопмана. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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18 июля состоится матчевое противостояние между Италией и Франции в группе B Кубка Хопмана 2025.
Встречи пройдут на хардовых покрытиях в итальянском городе Бари. Старт первого матча запланирован на 18:30 по Киеву.
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Итальянцы и французы переиграли хорватов и в очном противостоянии определят финалиста турнира.
Кубок Хопмана 2025. Группа В, 18 июля
Италия – Франция
- 18:30. Лючия Бронцетти – Хлоэ Паке
- 20:00. Флавио Коболли – Ришар Гаске
- 21:30. Лючия Бронцетти / Флавио Коболли – Хлоэ Паке / Ришар Гаске
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